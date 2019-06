Viorica Dancila, la Congres: „Vom face o autostrada cap-coada”

Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a anuntat ca PSD va construi o autostrada cap-coada în acest mandat de guvernare si nu va mai tolera niciun fel de întârzieri în acest sens. "Guvernarea nu a fost perfecta, dar a fost eficienta. Avem motive sa fim mândri de ce am realizat.…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca in mandatul ei se va face o autostrada „cap-coada“. Demersul va fi supravegheat de o structura din subordinea ei si a amenintat ca cine nu respecta termenele pleaca acasa.

- "In calitate de prim-ministru ma angajez in fata dumneavoastra ca vom face o autostrada cap coada. Am demarat deja analiza pentru a vedea exact care este proiectul cel mai bine pliat pe asteptarile romanilor. Noi suntem pregatiti sa finantam acest proiect de la bugetul de stat. Nu voi mai tolera niciun…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, sambata, la congresul PSD, ca se angajeaza ca in actuala guvernare sa fie construita "o autostrada cap-coada" si nu va mai tolera niciun fel de intarziere in acest sens. "Guvernarea nu a fost perfecta, dar a fost eficienta. Avem motive sa fim mandri de ce am realizat.…

- Premierul Viorica Dancila a promis sambata, la Congresul PSD, ca guvernul social-democrat va realiza o „autostrada cap-coada”.Ea a zis ca au inceput mai multe analize, ca va funcționa un departament special pe infrastructura la cabinetul sau și ca saptamanal se va face un raport cu obiective…

- Premierul Viorica Dancila a participat, luni, 20 mai, la Rasnov, la semnarea contractului de finantare pentru autostrada Brasov-Comarnic, prilej cu care a mentionat ca se bucura ca lucrarea va fi realizata de un constructor roman si ca spera ca in acest caz sa fie respectate termenele. Contractul a…

- Premierul Viorica Dancila a participat, luni, 20 mai, la Rasnov, la semnarea contractului de finantare pentru autostrada Brasov-Comarnic, prilej cu care a mentionat ca se bucura ca lucrarea va fi realizata de un constructor roman si ca spera ca in acest caz sa fie respectate termenele. Contractul a…

- Premierul Viorica Dancila a participat luni, la Rasnov, la semnarea contractului de finantare pentru autostrada Brasov-Comarnic, prilej cu care a mentionat ca se bucura ca lucrarea va fi realizata de un constructor roman si ca spera ca in acest caz sa fie respectate termenele. "Ma bucur…