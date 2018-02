Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a depus un punct de vedere la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) privind declaratiile in care ii numeste ''autisti'' pe cei care ''dezinformeaza UE'', a declarat pentru AGERPRES presedintele CNCD, Asztalos Csaba. El a spus…

- Premierul Viorica Dancila spune ca va avea vineri o intalnire cu asociatiile de parinti si cu ONG-uri pentru a discuta despre problemele copiilor cu autism, cu sindrom Down si boli rare. Dancila precizeaza ca nu a primit inca o invitatie de la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD)…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca va avea o intalnire, vineri, cu mai multe organizații non-guvernamentale care se ocupa de copii cu nevoi speciale, precum autismul, sindromul down dar și boli grave. Despre audierea la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii, dupa afirmația nefericita…

- "Nu am primit inca o invitatie de la CNCD, nu stiu daca voi merge, as vrea sa merg. Dupa cum stiti, mi-am cerut scuze public, nu am vrut sa fac nicio referire la acest aspect, ba mai mult, vineri voi avea o intalnire cu asociatiile de parinti, cu ONG-urile din domeniu, pentru a cauta solutii pentru…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca nu a primit nicio invitatie de la CNCD pentru a fi audiata pentru declaratiile din timpul unei emisiuni TV, cand i-a numit ”autisti” pe europarlamentarii romani care dezinformeaza.

- Viorica Dancila a declarat ca, deocamdata, nu a fost invitata oficial la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, in urma declarației pe care a facut-o la Antena 3."N-am primit inca o invitație de la CNCD. Nu știu daca voi merge, aș vrea sa merg. Mi-am cerut scuze public. Vineri,…

- Premierul Viorica Dancila va fi audiata, marti, de CNCD dupa ce, la o emisiune TV, i-a numit ”autisti” pe europarlamentarii romani care dezinformeaza. "Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii a decis sa se autosesizeze cu privire la declaratia doamnei Prim-ministru Dancila Viorica Vasilica,…

- Premierul Viorica Dancila nu a confirmat prezența la audierea programada de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii pe data de 20 februarie, a anuntat, sambata, președintele Consiliului, Csaba Asztalos. „Deocamdata nu a confirmat. Din surse publice știu ca se deplaseaza la Bruxelles și in…

- Premierul Viorica Dancila, pe 20 februarie la CNCD Viorica Dancila Foto: europarl.europa.eu/meps/ro/95281/Viorica_DANCILA. Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii va organiza saptamâna viitoare pe 20 februarie audierea premierului…

- Premierul Viorica Dancila urmeaza a fi audiata de catre reprezentantii Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii in urma unei declaratii controversate facute alaltaseara la postul de televiziune Antena 3. Dancila a spus la postul de stiri ca „acesti oameni cred ca sunt autisti si nu vad si…

- Premierul Viorica Dancila s-a trezit in mijlocul unui scandal in urma unei declarații pe care a facut-o, joi, la Sinteza Zilei. „Am vazut atitudinea ei si acest lucru ne-a creat o stare de tristete, pentru ca probleme sunt in multe tari, fiecare tara isi are problemele ei, dar si le rezolva pe plan…

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii s-a autosesizat în ceea ce priveste declaratiile premierului Viorica Dancila - care i-a numit ''autisti'' pe cei care ''dezinformeaza UE'' -, sefa Executivului urmând sa fie citata pentru audieri marti."Înca nu s-a înregistrat…

- Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii a decis sa se autosesizeze cu privire la declarația prim-ministrului Viorica Dancila, din cadrul interviului acordat la televiziunea Antena 3, in seara zilei de 15 februarie 2018."Acesti oameni cred ca sunt autisti si nu vad si nu aud ceea…

- Presedintele Asociatiei Autism Europa Bistrita, Ana Dragu, a criticat, intr-o postare pe Facebook afirmatia premierului Viorica Dancila, care i-a catalogat drept "autisti" pe cei care "dezinformeaza UE, in ciuda faptului ca stiu adevarul", Dragu afirmand ca postarea sa poate fi considerata o sesizare…

- Premierul Viorica Dancila i-a numit “autisti”, joi seara, intr-o emisiune la Antena 3, pe cei despre care spune ca “dezinformeaza UE, in ciuda faptului ca stiu adevarul”. “(…) Vreau sa am o alta abordare cu liderii europeni, o abordare corecta si transparenta, in care informatia sa fie luata de la Guvern…

- ”Cautam o soluție pentru Formularul 600. Pana in 25 martie, cand va fi prima plata, vom gasi aceasta soluție. Am discutat cu Ministerul Finanțelor, am identificat mai multe soluții. Ceea ce pot sa va spun este ca in viitor, va fi un singur formular și o singura plata și avem in vedere ca aceasta…

- Premierul Viorica Dancila a spus joi, la inceputul sedintei de guvern, ca in timpul vizitei pe care o va face saptamana viitoare la Bruxelles se va intalni atat cu presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Junker, cat si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, si al Parlamentului European,…

- "Saptamana viitoare la Bruxelles voi avea intalniri cu presedintele Comisiei Europene, domnul Junker, cu presedintele Consiliului European, domnul Tusk, cu presedintele Parlamentului European, domnul Tajani, si cu comisarul european pentru politici regionale, Corina Cretu”, a spus Dancila la inceptului…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri seara, dupa sedinta Comitetului Executiv al DNA, ca va avea o discutie privind DNA cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, joi, inaintea sedintei Guvernului. Ea a spus ca ii va cere ministrului sa aiba o declaratie legata de DNA. Prim-ministrul a evitat…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca pe 20 si 21 februarie va efectua o vizita la Bruxelles, unde se va intalni cu oficiali europeni. Sefa Guvernului a facut acest anunt dupa ce a precizat ca nu a fost invitata sa participe la dezbaterea organizata saptamana trecuta, in Parlamentul European, pe…

- Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Simona Marcu, va solicita Inspectiei Judiciare sa efectueze verificari cu privire la afirmatiile procurorului Mihaiela Moraru Iorga si ale fostului deputat Vlad Cosma. "Ca urmare a informatiilor lansate in spatiul public la data de 11…

- ”E adevarat ca și parcul de la Cotroceni este impunator, inclusiv ca suprafața, nu este mic parcul acela. Eu regret un singur lucru, ca nu am nicio indoiala ca trebuie facute lucrarile și ar trebui sa arate bine, dar ar trebui gasita o soluție pentru ca romanii sa poata vizita, din cand in cand,…

- Presedintele USR Dan Barna i-a cerut demisia ministrului de Externe Teodor Melescanu, dupa ce acesta a spus ca Romania respinge intentia Bruxelles-ului de a conditiona finantarile europene de respectarea statului de drept. Liderul USR nu amintește insa și de declarația președintelui Klaus Iohannis,…

- „Acceptam scuzele exprimate public de fostul premier, Mihai Tudose, care deși au fost formulate dupa decizia Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii, reprezinta un gest de normalitate fața de comunitatea noastra. Constatam totodata cu regret ca nici pana in acest moment, niciun politician…

- ”În data de 30 ianuarie m-am prezentat la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) pentru a sustine punctul meu de vedere cu privire la declaratiile mele din emisiunea «Jocuri de putere» din data de 10-01-2017. Prin declaratia în cauza am dorit sa-mi…

- Fostul premier Mihai Tudose a anuntat, joi, ca s-a prezentat la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) pentru a-si sustine punctul de vedere cu privire la declaratiile sale despre autonomia secuilor. “In data de 30 ianuarie m-am prezentat la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii…

- Fostul premier Mihai Tudose a anuntat joi ca s-a prezentat la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii pentru a-si sustine punctul de vedere cu privire la declaratiile sale despre autonomia secuilor. "In data de 30 ianuarie m-am prezentat la Consiliul National pentru Combaterea…

- Fostul premier Mihai Tudose s-a aparat la CNCD pentru declaratia referitoare la autonomia Tinutului Secuiesc. El spune ca a fost ”o lectie din care a invatat ca e mai multa nevoie de rigurozitate si atentie in exprimarea publica pentru a nu genera fara voie interpretari pe care nu si le asuma”.…

- Anul 2017 a fost unul dintre cei mai buni ani post decembriști din punct de vedere al tabloului macroeconomic. Pentru 2017 avem urmatoarele date oficiale: • creștere economica de 7%, primul loc in UE28. • deficit bugetar de 2,8% din PIB (mai mic decat in 2016). • datorie publica de 36,4% din PIB (in…

- ”Probabil ca in 29 ianuarie UDMR va decide, in cadrul unei ședințe a grupurilor reunite din Parlament, daca va sprijini sau nu noul Guvern”, a declarat președintele Uniunii, Kelemen Hunor, intr-o conferința de presa susținuta, luni, la Oradea. Liderul UDMR a subliniat ca, pana la acea data, reprezentanții…

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), prin Haller Istvan, membru in Colegiul Director al Consiliului, s-a autosesizat in privinta declaratiei jurnalistului Cristian Tudor Popescu referitoare la premierul desemnat Viorica Dancila, afirmatie prin care a asemanat "o persoana cu…

- "Au murit oameni pentru aceasta țara crezand ca aceasta țara merita totul. Ne aflam in 2018, la 100 de ani de la Marea Unire, cand ai impresia ca Romania este obiectul bataii de joc a unora care au primit o șansa mare", a zis Mihai Gadea. "Un personaj veninos" "Ce va face PSD? Ce va…

- Grupurile parlamentare ale Partidului National Liberal (PNL) vor solicita Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) sa ceara Comisiei de la Venetia un punct de vedere fata de sesizarile de neconstitutionalitate formulate de liberali si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) asupra legilor Justitiei,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține, intr-un interviu acordat Antena 3, ca ministrul Justiției – Tudorel Toader – va prezenta, la inceputul anului viitor, o analiza care compara noile legi ale Justiției din Romania cu legislațiile similare din UE. Totodata, Dragnea a criticat cele șapte ambasade…

- "O sa transmitem tuturor ambasadelor si Comisiei Europene materialul tradus pentru ca trebuie sa mai recunoastem un lucru: pana acum nu s-a identificat un articol care sa spuna ca ala in mod special afecteaza independenta justitiei (...) Eu cred ca si presedintele trebuie linistit, mai ales ca vin…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat joi seara ca anul 2017 din punct de vedere politic este un dezastru pentru PSD, care a scazut intre 12-13 procente in primul an de guvernare, cu crestere economica de aproape 7%, iar PNL este partidul care a crescut cel mai mult - intre 8 si 10 procente,…

- Florin Iordache: Nu este necesar avizul Comisiei de la Veneția, legile justiției intaresc lupta anticorupție Presedintele comisiei parlamentare speciale pentru legile justitiei, deputatul PSD Florin Iordache, a sustinut joi ca in ceea ce priveste modificarea celor trei acte normative care stau la baza…

- Premierul Mihai Tudose susține ca Romania a pierdut la capitolul de proiecte de investiții in 2016, cand la puterea a fost echipa tehnocrata a lui Dacian Cioloș. Astfel, Tudose menționeaza statitisticile INS car earata ca investițiile nete in economie au crescut cu 10,3% in trimestrul trei fața de aceeași…

- Dupa imaginile cu bataia care au facut inconjurul internetului, Mihai Gadea a prezentat, a prezentat la "Sinteza zilei", un interviu cu Sandu Matei, protestatarul care l-a batut pe un batran de 71 de ani in fața Guvernului, dupa ce cei doi au avut un schimb de replici.Citește și: Declarație…

- Mirela Voicu l-a avut invitat in emisiunea "Voi cu Voicu", de la Antena 3, pe celebrul numerolog Anatol Basarab.Anatol Basarab a explicat ca fiecare popor platește o karma pentru faptul ca iși ucide conducatorii, așa cum a facut și Romania cu Nicolae Ceaușescu in 1989, iar in 2018 Rusia scapa…

- "Indraznesc chiar acum sa-mi asum o declarație dura. In clipa in care Departamentul de Stat american iți transmite un asemenea mesaj, inseamna ca oarecum, in relație cu tine iși permite sa faca acest lucru. Este ca intr-o relație interumana. Domle' tu ești fratele mai mic, ia ai tu grija ca nu știu…

- Stimați membri ai Parlamentului Romaniei, cei 99 de ani de la Marea Unire de la Alba Iulia ne gasesc impreuna: ardeleni, moldoveni, olteni, munteni, dobrogeni, crișeni și banațeni. Suntem un stat național, suveran, unitar, independent și indivizibil. Suntem in a trei republica, o democrație constituționala,…

- Un procuror care a concurat cu Laura Codruta Kovesi face afirmatii transante. In direct la Antena 3, la emisiunea lui Mihai Gadea, procuroarea Paula Tanase, vicepreședinte al magistraților din Romania, spune ca presedintele Klaus Iohannis trebuie scos din ecuatia numirii procurorilor.Citeste…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca PNL va solicita un punct de vedere Comisiei de la Venetia in ceea ce priveste modificarile p ecare PSD si ALDE intentioneaza sa le aduca legilor justitiei, el adpugand ca va invita Comisia sa faca o vizita in Romania.