"Romania si-a luat angajamentul de a adera la Zona euro odata cu indeplinirea conditiilor, iar, recent, am setat un orizont temporal clar pentru acest obiectiv, anul 2024. La randul meu, imi asum ca voi depune diligentele necesare pentru a conduce tara mea in aceasta directie", a afirmat Viorica Dancila, marti, la Bruxelles, in cadrul unei dezbateri despre viitorul Uniunii Europene, intitulata "Cores and Peripheries in Europe? A Europe NEXT Project", organizata de Institutul Aspen Romania la Reprezentanta Permanenta a Romaniei pe langa UE.

