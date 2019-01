Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila prezinta, joi, la Bruxelles, prioritațile președinției României la Consiliul Uniunii Europene, ea susținând ca "românii au pornit pe acest drum conduși de o convingere ferma proeuropeana"."Am pornit pe acest drum al președinției Consiliului…

- Prim-ministrul Viorica Dancila va efectua miercuri si joi o vizita de lucru la Bruxelles, in vederea prezentarii prioritatilor presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene in cadrul sesiunii plenare a Comitetului Economic si Social European (CESE). Un alt element important al vizitei va fi intrevederea…

- Viorica Dancila, premierul Romaniei și Recep Tayyip Erdogan, președintele Turciei Dupa ce Viorica Dancila a efectuat prima vizita de lucru in strainatate in Israel in mandatul presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene, intalnindu-se cu prim-ministrul Beniamin Netanyahu, a venit randul ministrului…

- Klaus Iohannis a declarat duminica, la Bruxelles, ca desi are mai multe divergente cu Guvernul, pregatirile pentru preluarea Presedintiei Consiliului UE de catre Romania nu se numara printre ele, precizand ca nu are intentia sa exporte pe plan extern neintelegerile interne. "Toate lucrurile…