- Trimisul special al AGERPRES, Daniel Florea, transmite: Statul de drept este respectat in Romania, a dat asigurari miercuri premierul Viorica Dancila, la Bruxelles, in cadrul sesiunii plenare a Comitetului European al Regiunilor. "In Romania este respectat statul de drept. Si am sa repet…

- "Din 2011 Romania indeplineste toate criteriile tehnice pentru a adera la Schengen. Lucru, de altfel, afirmat de catre Comisia Europeana. Din pacate, decizia este politica. Romania si-a indeplinit toate obiectivele ca si cum ar fi fost membru in spatiul Schengen. Cred ca este timpul ca decizia politica…

- UPDATE – Viitorul politicii de coeziune ocupa un loc prioritar pe agenda presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene, a declarat miercuri premierul Viorica Dancila, la Bruxelles, intr-o interventie la sesiunea plenara a Comitetului European al Regiunilor, la sediul Parlamentului European. ‘Viitorul…

- "In perioada 6 -7 februarie ma voi afla la Bruxelles intr-o vizita de lucru, unde voi participa la unul dintre primele evenimente organizate de Romania in contextul detinerii Presedintiei rotative a Consiliului UE, in cooperare cu Parlamentul European. Este vorba despre conferinta cu titlul 'Lupta…