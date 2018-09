Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila se afla la Bruxelles pentru a discuta cu liderii grupurilor politice din Parlamentul European, inaintea dezbaterii pe tema situației statului de drept in Romania, programata pentru 3 octombrie, la Strasbourg.

- Astazi, 25 septembrie 2018, prim ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut o intrevedere cu Udo Bullmann, Presedintele Grupului Aliantei Progresiste a Socialistilor si Democratilor. Intrevederea se inscrie in seria de contacte pe care seful Executivului le are, in aceste zile, la Bruxelles, cu liderii…

- Premierul Viorica Dancila efectueaza, marti si miercuri, o vizita de lucru la Bruxelles, context in care va avea o serie de intrevederi cu reprezentanti ai grupurilor politice din Parlamentul...

- Premierul Viorica Dancila va pleca in aceasta seara la Bruxelles pentru o discutie informala cu grupul socialistilor europeni, in contextul in care va fi audiata saptamana viitoare in Parlamentul European pe tema respectarii statului de drept in Romania. De asemenea, ministrul Afacerilor Europene, Victor…

- Liderul PPE din Parlamentul European, Manfred Weber, a solicitat Consiliului in cadrul intervenției sale susținute cu ocazia discursului președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, ca Bulgaria și Croația sa fie acceptate in Zona Schengen, Romania nefiind menționata. „Solicit Guvernului…

- Europarlamentarul Catalin Ivan a anunțat, marți, ca va depune in toamna la grupul socialist din Parlamentul European o solicitare de excludere a PSD din randurile socialiștilor europeni, cerere insoțita de un dosar privind „acțiunile acestui grup infracțional pus in apararea corupților".De…

- Premierul Viorica Dancila a discutat la Bruxelles cu presedintele Comsiei Uniunii Europene Jean-Claude Juncker si alti oficiali europeni despre legile justitiei, precizand ca le-a explicat acestora ca aceste legi sunt interne si nu afecteaza statul de drept.