Stiri pe aceeasi tema

- V. Dancila a prezentat bilantul Presedintiei Romaniei la Consiliul UE Premierul Viorica Dancila. Foto: Agerpres. VIDEO: Premierul Viorica Dancila prezinta bilantul Presedintiei României la Consiliul Uniunii Europene RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI (3 iulie,…

- Presedintia Romaniei la Consiliul UE a fost un succes, aceasta derulandu-se intr-un context complex si dinamic, marcat de alegerile europene, dar si de evolutiile legate de Brexit, a declarat miercuri premierul Viorica Dancila. "A fost un mandat de succes, in care Romania a dovedit ca…

- Presedintia Romaniei la Consiliul UE a fost un succes, aceasta derulandu-se intr-un context complex si dinamic, marcat de alegerile europene, dar si de evolutiile legate de Brexit, a declarat miercuri premierul Viorica Dancila. "A fost un mandat de succes, in care Romania a dovedit ca este…

- Alexandru Petrescu, ministrul Comunicațiilor și Societații Informaționale, va deschide joi, 13 iunie, evenimentul emblematic european „Digital Assembly 2019”, alaturi de comisarii europeni pentru economie digitala și societate digitala, Mariya Gabriel și pentru cooperare internaționala și dezvoltare, Neven…

- Premierul Viorica Dancila a prezentat, miercuri, la reuniunea șefilor de Guvern ai statelor din Europa Centrala și de Est care au aderat la UE dupa 2004 de la Varșovia, un bilanț de etapa al Președinției romane la Consiliul UE, informeaza Guvernul, intr-un comunicat de presa.Prin urmare șeful…

- „Salut rezultatele foarte bune ale Președinției romane a Consiliului Uniunii Europene, in cele 100 de zile de mandat. Eu mi-am exprimat fara echivoc, de la bun inceput, increderea in capacitatea Romaniei de a gestiona aceasta președinție, am sprijinit și voi oferi tot sprijinul meu in continuare,…

- A trecut mai bine de jumatate din perioada in care Romania detine Presedintia Consiliului UE si Guvernul PSD nu a bifat nicio reusita politica si nu a pus pe agenda UE nicio tema care sa vizeze Romania, sustine liderul TNL Mara Mares. „Am putea constata, la finalul celor 6 luni de mandat, ca discursul…

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a facut, sambata, un scurt bilanț al Președinției romane a Consiliului Uniunii Europene (UE) in domeniul economic și financiar, la mijlocului mandatului de șase luni, potrivit Mediafax.„Bilanțul nostru la jumatatea mandatului este (...): 15…