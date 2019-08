Stiri pe aceeasi tema

- Daniel-Dumitru Chirila a fost numit in functia de secretar de stat in cadrul Ministerului Afacerilor Interne printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dancila publicata luni in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie a premierului, Gheorghe Nucu Marin a fost eliberat din functia de secretar de…

- Printr-o alta decizie a premierului, Gheorghe Nucu Marin a fost eliberat din functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne. Totodata, premierul a decis numirea lui Pandelea Pelmus in functia de secretar general al MAI in locul lui Bogdan-Mihai Ivanescu.

- Nelu Stelea a fost numit in functia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului de Stat in Constructii (ISC), printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dancila publicata, joi, in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie, premierul a dispus revocarea din functia de…

- Ionel Muscalu a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Muncii si Justitiei Sociale printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dancila publicata luni in Monitorul Oficial, potrivit agerpres.ro.Citește și: Rareș Bogdan arunca bomba! Dorește inchisoare pe viața pentru aceste…

- Daniel Savu a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata marti in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie a prim-ministrului, Maria-Manuela Catrina a fost eliberata din functia…