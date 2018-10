Stiri pe aceeasi tema

- Ilie Covrig a fost eliberat din functia de secretar de stat la Ministerul Apelor si Padurilor printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dancila.Decizia a fost publicata miercuri in Monitorul Oficial. Covrig nu a rezistat prea mult in Guvern, el fiind numit tot de Dancila in funcția din care…

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a fost propusa sa preia interimar conducerea Ministerului Educatiei Nationale, dupa demisia lui Valentin Popa, au declarat, sambata, pentru AGERPRES, surse politice. Conform surselor citate, documentele privind demisia lui Valentin Popa din…

- In Monitorul Oficial a fost publicata decizia prin care Toni Grebla, fost judecator la Curtea Constitutionala, a fost numit in functia de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru.Decizia a fost semnata de premierul Viorica Dancila.De asemenea, prim ministrul a dispus eliberarea din functia…

- Joi, 13 septembrie, in comuna Tura Teghii din județul Buzau a fost inaugurat „Punctul Frației Neamului Romanesc”, un obiectiv ridicat de silvicultori la punctul de intalnire al celor trei mari provincii romanești, pentru a marca Centenarul Marii Uniri din 1918. La eveniment au participat Ilie Covrig,…

- Mircea Dusa a fost eliberat, la cerere, din functia de secretar de stat, sef al Departamentului pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale din Ministerul Apararii Nationale (MApN), printr-o decizie a premierului Viorica Dancila.

- Victor Stelian Fedorca a fost eliberat din functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului si numit presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii Nationale pentru Formarea Profesionala in Sistem Dual din Romania, potrivit unor decizii ale premierului…