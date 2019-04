Viorica Dăncilă: Klaus Iohannis va accepta interimarii de la cele trei ministere "Va accepta", a afirmat Dancila, la Palatul Victoria, intrebata daca are vreun raspuns din partea presedintelui legat de propunerile de ministri interimari.



Premierul a precizat ca a discutat deja cu presedintele Iohannis pe acest subiect, dupa ceremonia care a avut loc la Palatul Victoria de inmanare a noua acorduri de finantare acordate in baza schemei de ajutor de stat cu impact semnificativ in economie. Premierul Viorica Dancila a transmis marti seara președintelui Iohannis propunerile de numire a vicepremierului Ana Birchall, ministru interimar pentru portofoliul Ministerului… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

