- Annegret Kramp-Karrenbauer, liderul Uniunii Crestin Democrate aflata la putere in Germania, a fost numita noul ministru al Apararii, informatie confirmata de un oficial al guvernului pentru Politico.

- Ordonanta de urgenta a Guvernului privind Codul administrativ a fost publicata vineri seara in Monitorul Oficial. Ea conține mai multe modificari controversate. Codul administrativ a fost adoptat, prin ordonanta de urgenta, in sedinta de Guvern din 25 iunie, iar in sedinta din 3 iulie au mai fost…

- Liderul PSD, Viorica Dancila, a spus ca in aceasta perioada se fac sondaje de opinie, la final se va decide ce varianta va fi adoptata. Intrebata despre un candidat comun la prezidențiale PSD-ALDE-Pro Romania, Dancila a explicat ca trebuie sa vada mai intai sondajele.”Avem sondaje și in funcție…

- Presedintele interimar al PSD, Viorica Dancila, sustine ca nu ia in calcul o eventuala candidatura la alegerile prezidentiale din toamna acestui an. Liderul social-democrat a declarat, sambata, ca PSD a comandat un sondaj in baza caruia ar putea fi desemnat candidatul pentru functia de…

- Presedintele PNL Gorj ii invita la discutii pe edilii care, in campania pentru europarlamentare, s-au afisat cu liderii PSD, inclusiv cu premierului Viorica Dancila, la Targu-Jiu. Dan Vilceanu vrea sa stie daca se poate baza pe toti primarii PNL inainte de alegerile prezidentiale din aceasta toamna.…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca, in acest moment, candidatura sa la alegerile prezidențiale „nu intra in discuție”. Liderul ALDE a mai precizat ca participarea sa la cursa pentru președinție nu este o opțiune pe care sa o analizeze in momentul de fața. „In acest moment,…

- Calin Popescu Tariceanu a facut o gafa, spunand ca in cei 30 de ani de activitate politica nu a facut niciodata „o fapta legala”. Liderul ALDE a vrut sa-i convinga astfel pe senatori sa nu voteze in favoarea solicitarii DNA de incuviințare a inceperii urmaririi penale. Președintele Senatului a luat…