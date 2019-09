Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Ionut Vulpescu a fost desemnat miercuri, de Comitetul Executiv National al PSD, in functia de presedinte interimar al Consiliului National al partidului, a anuntat liderul social-democratilor, Viorica Dancila. Totodata, CExN al PSD a decis desemnarea lui Liviu Alexa in functia…

- Locul lui Nasra ar urma sa fie luat de jurnalistul si omul de afaceri Liviu Alexa. „Am luat în discuția organizația Cluj, unde am numit un nou președinte interimar în locul domnului Horia Nasta, având în vedere rezultatul foarte slab obtinut atât pe municipiu,…

- Vicepremierul Mihai Fifor a fost numit ministru interimar al Afacerilor Interne, dupa demisia lui Nicolae Moga. Potrivit unui comunicat al Administratiei prezidentiale remis News.ro, presedintele Klaus Iohannis a semnat, marti, decretul prin care se ia act de demisia lui Nicolae Moga, ministrul…

- "Legat de remaniere, (...) de saptamana viitoare incepem evaluarea pe fiecare minister in parte, astfel incat atunci cand vom face o remaniere asta va fi raportata la masurile din programul de guvernare, la activitatea fiecarui ministru, la modul in care a comunicat masurile pe care le-a luat si…