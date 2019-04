Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un interviu pentru Adevarul, premierul Viorica Dancila explica ce s-a schimbat in relatia cu Liviu Dragnea, cum decurge coabitarea cu presedintele Klaus Iohannis si cu ce impresie a ramas despre Tudorel Toader. Alte intrebari la care a raspunsul premierul: Cata importanta are Darius Valcov in Guvern?…

- In partea a doua a interviului pentru Adevarul, premierul Viorica Dancila sustine ca va merge la referendumul pe Justitie declansat de presedintele Klaus Iohannis, desi mai multi lideri PSD au anuntat ca boicoteaza. Premierul exclude varianta ordonantei de urgenta pe Justitie, subiect care a dus la…

- Un mesaj diplomatic dur a fost primit de Romania dupa ce premierul Viorica Dancila a anuntat, la Washington, mutarea ambasadei Romaniei in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Liga Araba a anuntat ca tarile care vor sa-si mute ambasadele din Israel la Ierusalim “pun in pericol prietenia lor cu lumea…

- Viorica Dancila a reactionat miercuri, la Antena 3, la anuntul presedintelui Klaus Iohannis ca va retrimite in Parlament Legea bugetului pe 2019. Premierul a spus despre seful statului ca este interesat doar de campania electorala si ca pune in pericol imaginea Romaniei.

- Adevarul s-a alaturat initiativei WeEuropeans, cea mai ampla consultare publica realizata vreodata in Europa. Cetatenii celor 27 de state membre UE sunt invitati sa propuna idei concrete prin care sa reconstruim Europa. Propunerile europenilor inregistrate pana la 27 februarie si votate pana pe 8 martie…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, luni, ca va redacta o sesizare catre CCR referitoare la refuzul presedintelui Klaus Iohannis de a-l revoca din functie pe procurorul general, Augustin Lazar, in cazul in care premierul Viorica Dancila ii va cere acest lucru.

- Klaus Iohannis a respins din nou propunerea PSD pentru ministerul Dezvoltarii. Klaus Iohannis a transmis, astazi, catre premierul Romaniei, Viorica Dancila, o noua scrisoare prin care o refuza pe Lia Olguța Vasilescu și in care o acuza ca face presiuni asupra justiției. "In primul rand, eu…