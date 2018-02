Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, prim-minstrul Viorica Dancila, a raspuns invitației la pranz a Majestații Sale Margareta, Custodele Coroanei romane, la Palatul Elisabeta, potrivit unui comunicat de presa remis AMPress. Alaturi de Majestatea Sa s-a aflat Alteța Sa Regala Principele Radu. A fost prima intalnire a prim-ministrului…

- A fost prima intalnire a premierului cu familia Regala, de la investirea guvernului condus de Viorica Dancila. Au fost discutate subiecte privind activitatea publica a Familiei Regale in vederea promovarii și susținerii Președinției Romaniei a Consiliul Uniunii Europene din ianuarie-iunie…

- Premierul Viorica Dancila a participat astazi la un pranz de lucru, la Palatul Elisabeta, oferit de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane, și Alteța Sa Regala Principele Radu. Aceasta a fost prima intalnire a prim-ministrului cu Familia Regala a Romaniei, de la preluarea mandatului. Șeful…

- Premierul Viorica Dancila a participat astazi la un pranz de lucru, la Palatul Elisabeta, oferit de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane, și Alteța Sa Regala Principele Radu. Aceasta a fost prima intalnire a prim-ministrului cu Familia Regala a Romaniei, de la preluarea mandatului.Șeful…

- "Am vorbit cu asociatiile pentru autism, am vazut problemele pe care le intampina. In urmatoarea perioada voi avea intalniri si cu alte asociatii, ma refer la copiii cu sindrom Down, la bolile rare, la nevazatori, astfel incat dupa ce am ascultat toate problemele referitoare la fiecare aspect sa…

- Premierul Viorica Dancila a participat astazi la un pranz de lucru, la Palatul Elisabeta, oferit de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane, si Alteta Sa Regala Principele Radu. Aceasta a fost prima intalnire a prim ministrului cu Familia Regala a Romaniei, de la preluarea mandatului.Seful…

- Premierul Viorica Dancila a primit asigurari, vineri, din partea Custodelui Coroanei romane, Margareta, privind implicarea in doua proiecte majore pentru Romania - actiunile dedicate Centenarului, precum si cele privind preluarea de catre tara noastra a presedintiei Consiliului Uniunii Europene in…

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, alaturi de Alteta Sa Regala Principele Radu, au primit vizita Vioricai Dancila, prim-ministrul Romaniei. Premierul a ajuns in urma cu jumatate de ora la Palatul Elisabeta. Camelia Csiki ne aduce mai multe informații.

- Premierul Viorica Dancila a fost primita, vineri, la Palatul Elisabeta, de Custodele Coroanei romane, Margareta, si Principele Radu al Romaniei, pentru a participa la un pranz de lucru. Premierul a fost intampinat de reprezentantii Casei Regale la intrarea in Palatul Elisabeta si le-a…

- Premierul Viorica Dancila a fost primita, vineri, la Palatul Elisabeta, de Custodele Coroanei romane, Margareta, si Principele Radu al Romaniei, pentru a participa la un pranz de lucru, informeaza agerpres.ro. Premierul a fost intampinat de reprezentantii Casei Regale la intrarea in Palatul…

- "Socialistii grupati in PSD-ALDE isi continua ofensiva de a-si largi bazinul electoral. Mai nou, doresc sa ofere Casei Regale statul de institutie publica, adica sa ii transforme pe membrii Casei Regale in asistati social care sa primeasca fonduri din taxele si impozitele platite de cetatenii Romaniei",…

- Intrebat de ce a fost amanat din nou, la comisii, proiectul de lege privind Statutul Casei Regale, Dragnea a raspuns: „Pentru ca se poarta discutii care vor fi finalizate in aceste zile cu reprezentantii Casei Regale pentru a se gasi care este forma in primul rand constitutionala si in al doilea…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, marti, referitor la amanarea proiectului de lege privind Statutul Casei Regale, ca aceasta amanare tine de faptul ca se poarta discutii privind infiintarea prin lege a unei institutii numita Casa Regala. Intrebat de ce a fost amanat din nou, la comisii,…

- Regia Autonoma ”Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” a precizat ca va percepe o suma lunara Familiei Regale pentru Palatul Elisabeta dupa finalizarea unui raport de evaluare, urmand ca acesti bani sa fie platiti pana cand Guvernul va stabili care este statutul Casei Regale. …

- Mihai Tudose, un politician rudimentar, cu un limbaj, de multe ori, deplasat gasise sa se lupte cu Familia Regala pentru a-i atrage pe comuniști. Daca il interesa altceva in afara de propriul interes, nu il lasa pe Shinzo Ab, premierul Japoniei, cu ochii in soare cand a venit in țara noastra.…

- Familia Regala ramane la Palatul Elisabeta si dupa data de 5 februarie, cand ar fi urmat sa elibereze imobilul, in schimbul unei chirii lunare. Situatia va continua asa pana cand se va ajunge la o concluzie in urma discutiilor dintre Casa Regala si RA-APPS, potrivit consilierului Radu Ghinea

- Dupa sedinta de guvern, Majestatea Sa Margareta va sti daca poate sa ramana sau nu in resedinta de la Bucuresti. In urmatoarele ore, in ședința de guvern prezidata de premierul Viorica Dancila se va lua o decizie cu privire la evacuarea sau ramanerea familiei regale in Palatul Elisabeta. In ultima parte…

- Vlad, liceanul care a inghenuncheat in fața catafalcului Regelui Mihai I la Sala Tronului, in Palatul Regal din București, s-a numarat printre invitații Majestații Sale Margareta și ai Principelui Radu la Palatul Elisabeta marți, 23 ianuarie 2018, in ajunul Zilei Unirii. Precizam ca 150 de elevi de…

- Elevi de la șase colegii din țara au fost invitați, marți, de Casa Regala, la Palatul Elisabeta, pentru o vizita care a marcat startul evenimentelor organizate de Familia Regala a Romaniei cu prilejul implinirii a 100 de ani de la Marea Unire. Ploieștiul a fost reprezentat de liceeni de la C. N.…

- Elevi de la șase colegii din țara au fost invitați, marți, de Casa Regala, la Palatul Elisabeta, pentru o vizita care a marcat startul evenimentelor organizate de Familia Regala a Romaniei cu prilejul implinirii a 100 de ani de la Marea Unire. Ploieștiul a fost reprezentat de liceeni de la C. N. "I.…

- Fostul premier, Mihai Tudose, nu a fost de acord ca Palatul Elisabeta sa fie cedat Casei Regale. Dupa mazilirea acestuia, se pare ca vom avea parte de o rasturnare de situatie. Familia Regala ar putea sa ramana in continuare in Palatul Elisabeta și exista o negociere in curs legata de chiria pentru…

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei si Familia Regala au luat parte, sambata, la parastasul de 40 de zile de la moartea Regelui Mihai I, la Curtea de Arges. La eveniment a participat si Nicolae Medforth-Mills si sotia sa. Duminica ia sfarsit perioada de mare doliu a Familiei Regale.

- Casa Regala informeaza vineri ca nu a primit nicio oferta din partea RA-APPS pentru a prelua cu chirie Palatul Elisabeta dupa data de 5 februarie 2018, Custodele Coroanei urmand a actiona conform legislatiei in vigoare.

- Premierul Mihai Tudose a afirmat ca a primit solicitare de chirie. Familia Regala a transmis catre Antena 3 ca va parasi Palatul Elisabeta din 5 februarie. Familia Regala infirma ca a facut o oferta catre RA-APPS pentru luarea in chirie a Palatului Elisabeta. Premierul Mihai Tudose…

- In acest an, Craciunul a gasit Familia Regala a Romaniei indoliata, dupa recenta trecere in neființa a Majestații Sale, Regele Mihai. Mesajul de Craciun transmis de Custodele Coroanei, principesa Margareta, cea mai mare dintre cele cinci fiice ale Regelui, este un nou omagiu adus acestuia, dar include…

- Craciun in doliu la Castelul Regal de la Savarșin din județul Arad, acolo unde se afla reședința preferata a regelui Mihai I. Membrii familiei regale se afla la castel insa in acest an nu au primit colindatori așa cum era tradiția. Cu o singura excepție… Dubașii de la Savarșin – colindatorii preferați…

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei si ASR Principele Radu se vor afla la Savarsin de Craciun si Anul Nou, se arata intr un comunicat postat pe site ul oficial al Familiei Regale. In informare se arata ca toate cele patru surori ale Majestatii Sale au dorit sa fie la Savarsin, alaturi de Custodele…

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, si ASR Principele Radu se vor afla, de Craciun si Anul Nou, la Savarsin, alaturi de toate cele patru surori ale Majestatii Sale, informeaza Biroul de Presa al Casei Majestatii Sale intr-un comunicat transmis sambata AGERPRES. Familia Regala…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, considera ca o eventuala retragere a dreptului de folosinta de catre Familia Regala a Palatului Elisabeta ar insemna "un pas inapoi" fata de actualul statut pe care statul roman l-a acordat acestei familii.El a amintit ca in timpul presedintelui…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca o eventuala retragere a dreptului de folosinta de catre Familia Regala a Palatului Elisabeta ar insemna "un pas inapoi" fata de actualul statut pe care statul roman l-a acordat acestei familii. El a amintit ca in timpul presedintelui…

- El a amintit ca in timpul presedintelui Ion Iliescu 's-a produs o reconciliere' prin care Familiei Regale i s-a permis revenirea in Romania, li s-a acordat drept de folosinta pentru Palatul Elisabeta, iar ulterior 'un statut de reprezentant special care a contribuit prin eforturile proprii la netezirea…

- Președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, îi raspunde premierului Mihai Tudose, cel care a declarat joi ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina în folosința statului român și sa nu mai fie utilizat de Casa Regala. "Eu cred ca am putea, fara niciun fel de problema,…

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei ar putea pierde Palatul Elisabeta. Guvernul va da aviz negativ pe legea propusa de șefii Camerei Deputaților și Senatului, care ar acorda statut special Casei Regale.

- "Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei și ASR Principele Radu se vor afla la Savarșin de Craciun și Anul Nou. Toate cele patru surori ale Majestații Sale au dorit sa fie la Savarșin, alaturi de Custodele Coroanei, in acest final de an marcat de marea suferința a pierderii tatalui lor, Regele…

- ”Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei și ASR Principele Radu se vor afla la Savarșin de Craciun și Anul Nou. Toate cele patru surori ale Majestații Sale au dorit sa fie la Savarșin, alaturi de Custodele Coroanei, in acest final de an marcat de marea suferința a pierderii tatalui lor, Regele…

- Custodele Coroanei, principele Radu dar si celelalte fiice ale Regelui Mihai I vor fi anul acesta, in timpul Sarbatorilor de iarna, pe domeniul regal din comuna aradeana, Savarsin. „Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, si ASR Principele Radu se vor afla la Savarsin de Craciun si Anul Nou. Toate…

- Fiicele Regelui Mihai vor petrece Craciunul in Romania, la Savarșin, potrivit unui comunicat transmis miercuri de Casa Regala a Romaniei. „Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei și ASR Principele Radu se vor afla la Savarșin de Craciun și Anul Nou. Toate cele patru surori ale Majestații Sale au…

- Trenul Regal in care se afla sicriul cu trupul neinsufletit al Regelui Mihai I a pornit sambata din Gara Baneasa spre Curtea de Arges. In tren se afla Majestatea Sa, Margareta, Custodele Coroanei, si membri ai Familiei Regale a Romaniei. 0 0 0 0 0 0

- In tren se afla Majestatea Sa, Margareta, Custodele Coroanei, si membri ai Familiei Regale a Romaniei. Cortegiul funebru a parcurs traseul Piata Unirii - Piata Universitatii - Piata Romana -...

- Incepe ultimul drum al Regelui Mihai, de la Palatul Regal spre Manastirea Curtea de Arges. Majestatea Sa se va odihni in necropola regala alaturi de Regina Ana, cea care i-a fost sprijin timp de aproape 7 decenii. Familia Regala este in mare doliu pentru 40 zile si doliu timp de trei luni. Marele doliu…

- UPDATE 10:30 - Principesa Margareta a ajuns la Aeroportul Otopeni. --- Acesta urmeaza sa ajunga la Aeroportul Otopeni la ora 11,00. De acolo va fi transportat cu masina la Castelul Peles. Evenimentul se va desfasura in prezenta sefului Familiei Regale, Margareta, Custodele Coroanei…

- „Majestatea Sa a murit in somn. Sper sa nu se supere pe mine cei care mi-au dezvaluit. (...) Mi s-a spus ca nu a suferit, eu am intrebat daca a suferit. O echipa medicala complexa a avut grija de Majestatea Sa. A avut medici diversi. Fiicele Regelui Mihai si-au dorit sa nu sufere, sa nu simta durerea.…

- "Pe 25 octombrie 2011, Majestatea Sa a sustinut de la tribuna Parlamentului un discurs, dupa mai bine de 60 de ani de cand o facuse ultima oara, inaintea instalarii la putere a regimului comunist. Din perspectiva de azi, acest discurs poate fi considerat testamentul politic al Regelui Mihai 1. Majestatea…

- Sicriul Regelului Mihai va veni cu Trenul Regal. Programul funeraliilor Sicriul cu trupul neinsuflețit al Regelui Mihai I va fi transportat de la București la Curtea de Argeș cu Trenul Regal, a anunțat sambata Biroul de presa al Casei Majestații Sale. Sâmbata viitoare, dupa scurta ceremonie…

- Puțin inainte de Florii, in primavara anului 2005. Primeam la Redacția unde lucram pe atunci- Informația Prahovei (Ploiești), o invitație personalizata pentru o ceremonie organizata de Familia Regala la Palatul Elisabeta. Era vorba de primul eveniment din seria un Seri dedicate fiecarui județ in parte,…

- Regele Mihai I s-a stins din viata la vârsta de 96 de ani, la locuinta sa din Aubonne (Elvetia). În urma cu un an, fostul suveran a fost diagnosticat cu o boala incurabila, leucemie cronica, si tot atunci a anuntat ca se retrage din viata publica, transmite MEDIAFAX. În…

- Ambasada Marii Britanii, prin vocea ambasadorului Paul Brummell, a transmis un mesaj de condoleante Familiei Regale a Romaniei. Paul Brummell le-a marturisit jurnalistilor ca Marea Britanie este alaturi de Romania si de Familia Regala in aceste momente triste."Regele Mihai a fost o figura…

- ”Principele Radu si cu mine suntem incantati sa gazduim aceasta seara, pentru a onora o tara remarcabila, un drag prieten al Romaniei, o natiune admirata pentru forta ei de a rezista, pentru demnitatea si patriotismul ei si un aliat important in Uniunea Europeana. Aproape un secol dupa ce strabunicii…

- Principesa Margareta a anulat plimbarea anuala pe drumul de fier de Ziua Nationala, din cauza starii de sanatate a Regelui Mihai. Devenita o traditie a Familiei Regale, calatoria cu Trenul Regala a fost suspendata de acest 1 decembrie, din motive ce tin de starea in care se afla Majestatea Sa Regele…

- Custodele Coroanei va adresa un discurs membrilor Corpului Diplomatic, a informat Biroul de Presa al Majestatii Sale Regelui Mihai I. Alaturi de principesa Margareta se vor afla principele Radu, principesa Elena, sotul acesteia, Alexander Phillips Nixon, principesele Sofia si Maria. In urma…