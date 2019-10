Viorica Dăncilă: Intru în campania electorală cu dorinţa de a învinge Premierul Viorica Dancila a declarat sambata ca intra in campania electorala cu dorinta de a invinge si cu gandul la fiecare roman "care trebuie sa creada in aceasta tara si in viitor". "Intru in campania electorala cu dorinta de a invinge, cu gandul la fiecare roman care trebuie sa creada in aceasta tara si in viitorul lor, cu dorinta de a avea alaturi de mine cat mai multi romani, echipa PSD si fiecare care are o speranta si incredere ca putem sa miscam lucrurile in aceasta tara. Am demonstrat acest lucru ca prim-ministru, pot sa ma uit in ochii fiecarui roman, nu am luat nicio masura impotriva… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

- Evenimentul de lansare a candidaturii liderului PSD, Viorica Dancila, la Presedintia Romaniei a inceput, sambata, la Romexpo, in prezenta liderilor social-democrati. Mii de sustinatori ai PSD sunt asteptati sa participe la lansarea candidaturii. La sosire, Viorica Dancila, care a venit impreuna cu…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca presedintele Klaus Iohannis "reinterpreteaza dupa bunul plac, in cheie electorala", decizia de miercuri a CCR privind existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre Guvern si seful statului. Dancila a sustinut ca presedintele…

- Președintele PSD, primul ministru Viorica Dancila a venit azi in comuna Racșa (județul Satu Mare) pentru a marca declanșarea campaniei de strangere de semnaturi pentru alegerile prezidențiale din noiembrie 2019. Insoțita de cinci miniștri, Viorica Dancila a fost primita cu aplauze, paine, sare și palinca. …