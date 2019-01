Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila va efectua, miercuri și joi, o „vizita de lucru” la Bruxelles, pe agenda oficiala a intrevederilor figurand, printre altele, o intalnire cu secretarul general al NATO la cartierul general al organizației.Astfel, Dancila va avea o intrevedere bilaterala cu Secretarul…

- Premierul Viorica Dancila va avea miercuri, la sediul NATO din Bruxelles, o intrevedere cu secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a anuntat luni Guvernul. Ulterior, cei doi vor sustine o conferinta comuna de presa.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat vineri ca "regreta" decizia parlamentului de la Pristina de a crea o armata kosovara si a afirmat ca Alianta isi va "reexamina nivelul de angajare" in Kosovo, scrie agerpres.ro.

- Trimisul special al AGERPRES, Daniel Florea, transmite: Prim-ministrul Viorica Dancila a avut miercuri, la Bruxelles, o intrevedere cu secretarul general al Consiliului Uniunii Europene, Jeppe Tranholm-Mikkelsen, cu participarea membrilor Guvernului Romaniei, context in care a reconfirmat angajamentul…

- Premierul Viorica Dancila se intalneste, miercuri, la Bruxelles, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, cu secretarul general al Consiliului Uniunii Europene, Jeppe Tranholm-Mikkelsen, si cu membrii Colegiului Comisarilor. Prim-ministrul va avea miercuri dimineata o intrevedere…

- Moscova trebuie sa se conformeze pe deplin si "fara intarziere" tratatului cu SUA privind rachetele nucleare, a afirmat joi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, subliniind ca noile rachete cu raza medie de actiune ale Rusiei pun in "serios pericol" acest tratat, relateaza dpa, potrivit Agerpres.Tratatul…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a afirmat luni, in cursul unei vizite in capitala germana, ca Berlinul este in raza de actiune a noilor rachete rusesti de croaziera SSC-8, capabile sa poarte o incarcatura nucleara, relateaza agentia DPA. ''Aceste rachete de croaziera sunt mobile.…

- Premierul Viorica Dancila a avut, joi, o intrevedere cu secretarul general adjunct al OCDE, Ludger Schuknecht, precum si cu directorul general al Agentiei pentru Energie Nucleara a OCDE, William Magwoog, ea subliniind ca aderarea la OCDE reprezinta un obiectiv strategic al Romaniei.