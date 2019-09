Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a avut, marti, o intrevedere cu secretarul american al Energiei, Rick Perry, in contextul vizitei de lucru in Statele Unite ale Americii, cu acest prilej fiind semnat Memorandumul de intelegere intre Guvernele Romaniei si Statelor Unite privind cooperarea in domeniul nuclear…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut astazi o intrevedere cu secretarul american al Energiei, Rick Perry, in contextul vizitei de lucru in Statele Unite ale Americii. Cu acest prilej, a fost semnat Memorandumul de ințelegere intre Guvernele Romaniei și Statelor Unite privind cooperarea in domeniul…

- 'Stiti foarte bine, tin foarte mult la relatia transatlantica, tin foarte mult la relatia noastra cu Uniunea Europeana. Consider ca relatia noastra cu Statele Unite trebuie sa fie o relatie pe care trebuie sa o avem foarte mult in vedere. Este partenerul strategic care asigura securitatea Romaniei…

- Liceenii salajeni, cu varste intre 14 si 17 ani, se pot inscrie, pana pe data de 17 octombrie, in programul FLEX, prin care le este asigurat studiul in Statele Unite ale Americii timp de un an, informeaza Romania24.ro. Potrivit unui comunicat al Ambasadei SUA la Bucuresti, transmis marti, programul…

- Liceenii romani, cu varste intre 14 si 17 ani, se pot inscrie, pana pe data de 17 octombrie, in programul FLEX, prin care le este asigurat studiul in Statele Unite ale Americii timp de un an. Potrivit unui comunicat al Ambasadei SUA la Bucuresti, transmis marti AGERPRES, programul de schimb de experienta…

- Marți, la Antena 3, in cadrul unei ediții speciale, analistul politic Bogdan Chirieac a fost intrebat cine a convocat intalnirea in SUA dintre Klaus Iohannis și Donald Trump, dar și daca este benefica sau nu pentru Romania. „La fel ca dumneavoastra, știu ca un rol important l-a avut Ambasadorul Romaniei…

- Raspunde unei invitații aproape personale a lui Trump Președintele Klaus Iohannis va face, in perioada 19-20 august, o vizita la Washington, la invitația omologului american, Donald Trump. Premierul Dancila a menționat faptul ca președintele nu a solicitat mandatul necesar din partea Parlamentului.…

- 'Celebrarea Zilei Independentei Statelor Unite ale Americii imi ofera placutul prilej de a evoca relatia stransa si dinamica pe care Romania o dezvolta cu unul dintre cei mai puternici aliati si parteneri ai sai. Dialogul Romania - SUA este conturat de liniile majore de actiune definite de Parteneriatul…