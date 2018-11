Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila s-a intalnit, vineri dimineata, la Varna, cu premierul israelian Benjamin Netanyahu. Acesta a fost invitat la reuniunea la nivel inalt dintre Romania, Bulgaria, Grecia si...

- Premierul Viorica Dancila a discutat, vineri la Varna, cu omologul israelian Benjamin Netanyahu despre parteneriatul Romania-Israel in domeniul noilor tehnologii, cat si despre aspecte legate de situatia internationala actuala, transmite Guvernul.

- Israelul vrea sa consolideze relatiile cu Romania, Bulgaria si Grecia, pentru promovarea politicilor israeliene si pentru a modifica "abordarea ipocrita si ostila a Uniunii Europene", a afirmat premierul israelian, Benjamin Netanyahu, inaintea reuniunii din orasul bulgar Varna.

- Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat, marti, ca tara sa va continua sa efectueze lovituri aeriene in Siria, in pofida deciziei ruse de a intari apararea antiaeriana a regimului de la Damasc, cu prilejul unei intrevederi cu un inalt responsabil rus, relateaza AFP.Netanyahu…