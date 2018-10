Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 17 octombrie, prim ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a efectuat o vizita de lucru in Emiratele Arabe Unite, prilej cu care a avut o intrevedere cu Alteta Sa Seica Fatima Bint Mubarak, "Mama Emiratelor", sotia fondatorului EAU.La intrevedere, Viorica Dancila a fost insotita de Sorina Pintea,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila, aflata in vizita de lucru in Emiratele Arabe Unite, a avut marti o intrevedere cu presedintele Dubai Ports, Vami si Zona Libera, Sultan Ahmed Bin Sulayem, cu care a discutat despre crearea unui parteneriat economic extins intre Guvernul Romaniei si Guvernul EAU.…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut astazi o intrevedere cu Șeicul Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresedintele si prim-ministrul Emiratelor Arabe Unite, conducatorul Emiratului Dubai, in cadrul vizitei de lucru pe care oficialul roman o efectueaza in Emiratele Arabe Unite. Din delegația guvernamentala…

- Guvernul se reuneste, luni, de la ora 9.00, iar Ordonanta de Urgenta privind cele trei legi ale justitiei, pentru a le pune in acord cu observatiile Comisiei de la Venetia ar urma sa se afle pe ordinea de zi a sedintei. Dupa sedinta, premierul Viorica Dancila va pleca intr-o vizita in Turcia si in…

