- Dupa ce o parte a presei a scris ca premierul și-a injectat botox in buze, Viorica Dancila a raspuns amuzata intrebarilor jurnaliștilor.„Vedeți pe mine vreo urma de botox?”, a spus Dancila, zambind in fața jurnaliștilor. Citește și: LISTA noilor miniștri PSD: surprize mari in CEX .…

- Premierul Viorica Dancila a fost intrebata intr-o conferinta de presa daca si-a facut injectii cu Botox, dupa ce in presa au aparut astfel de informatii. Prim-ministrul s-a aratat foarte deranjata de intrebare. Liderii PSD care se aflau in preajma ei au intervenit atunci pentru a incheia conferinta…

- "Nu poți sa fii și la guvernare și in Opoziție, este responsabilitatea intregii alianțe. Percepția publica este despre coaliție și guvernare. Cifrele demonstreaza ca nu e perfect, dar e guvernare eficienta. Cat suntem a doua țara cu cea mai mare creștere economica, dupa Ungaria, cred ca aceste lucruri…

- Prim-ministrul Viorica Dancila, presedinte al PSD, a declarat vineri ca in perioada urmatoare este posibil sa prezinte o propunere de prim-ministru pentru cazul in care va fi aleasa in functia de presedinte al Romaniei, conform agerpres.ro. Intrebata daca ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici,…

- Șefa PSD Viorica Dancila a recunoscut marți, la plecarea din Parlament, dupa ce a fost aleasa candidat al partidului la alegerile prezidențiale, ca nu reprezinta in acest moment o locomotiva pentru partid.In ședințele BPN și CEX PSD in care s-a discutat timp de peste 6 ore despre prezidențiale,…

- Președintele PSD, Viorica Dancila, a afirmat ca liderii organizațiilor județene ale partidului vor avea un cuvant greu de spus in desemnarea candidatului pentru alegerile prezidențiale, chiar daca se face și un sondaj in care este masurata popularitatea celor care iși doresc sa candideze. Intrebata…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, duminica seara, ca nu va mai candida pentru o funcție de vicepreședinte al Partidului Social Democrat, precizand ca, daca Viorica Dancila va candida pentru președinția formațiunii, o va susține. „Nu vizez nicio funcție. Sunt vicepreședinte al partidului,…

- Parlamentarii PSD vor asigura cvorumul la motiunea de cenzura, dar nu vor vota, a declarat marti presedintele interimar al partidului,Viorica Dancila. "Vor asigura cvorumul, dar nu vor vota", a precizat Dancila la finalul unei intalniri cu parlamentarii PSD, care a avut loc la Parlament.…