- Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri ca presedintele Klaus Iohannis va accepta propunerile de ministri interimari pe care i le-a inaintat deja, dupa ce seful statului a respins remanierea in forma propusa de Executiv, care viza noi ministri la Justitie, Fonduri Europene si Ministerul pentru…

- "Dupa cum ati vazut, domnul presedinte nu este prima data cand incalca deciziile CCR si a facut-o din nou, (...) ultima decizie a CCR in care avea niste obligatii. Nu le-a respectat. (...) A incalcat ultima decizie a Curtii cu privire la conflictul juridic de natura constitutionala privind remanierea…

- Seful statului a anuntat ca nu ia act de demisiile celor trei ministri Foto arhiva Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca remanierea guvernamentala propusa de PSD este "un fel de farsa". "În legatura cu propusa remaniere guvernamentala, am analizat întreaga…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, marti, strategia presedintelui Klaus Iohannis, in cazul in care coalitia PSD-ALDE va merge cu o restructurare a Guvernului, in Parlament, pentru a evita semnatura sefului statului. Basescu spune ca Iohannis se va adresa Curtii Constitutionale, o procedura…

- Președintele Klaus Iohannis face declaratii, marti, la Palatul Cotroceni. Seful statului este asteptat sa anunte daca accepta remanierea Guvernului, propusa de premierul Viorica Dancila, in urma votului din Comitetul Executiv National, care i-a retras sprijinul ministrului Tudorel Toader. In plus, la…

- Premierul Viorica Dancila ar fi dorit, marți, o discuție cu președintele Klaus Iohannis despre noii miniștri. Administrația prezidențiala a refuzat dialogul si i-ar fi transmis premierului ca președintele va urma sa faca un anunț asupra noilor miniștri propuși. Tensiune intre palate in privinta restructurarii…

- Premierul Viorica Dancila a discutat marti la telefon cu presedintele Klaus Iohannis pe tema numirii noilor ministri, potrivit unor surse guvernamentale. Sursele citate au mentionat ca discutia dintre cei doi a avut loc la finalul evenimentului desfasurat la Palatul Victoria pe tema cresterii…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 22 - 28 aprilie: *** Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca se va pronunta la inceputul saptamanii viitoare cu privire la remanierea guvernamentala. Miercuri, prim-ministrul Viorica Dancila i-a transmis sefului statului…