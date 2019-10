Premierul Viorica Dancila a spus ca in cazul in care va ajunge președinte al Romaniei nici nu se pune problema sa-l grațieze pe Liviu Dragnea. De asemenea, Dancila a spus ca demersul prin care Liviu Dragnea incearca dizolvarea PSD nu are nicio șansa de reușita și a precizat ca nu a discutat cu liderul PSD dinainte de arestare.

”Va dați seama ca nu este o decizie a fostului președinte care sa ne bucure. Este o decizie care ne intristeaza, dar nu se va ajunge la acest lucru pentru ca noi…