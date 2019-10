Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila ii solicita președintelui Klaus Iohannis sa numeasca imediat miniștrii interimari, dupa ce a fost publicata motivarea decizie CCR de admitere a conflictului juridic intre Guvern și Președinție.

- Premierul Viorica Dancila a lansat un nou atac la adresa președintelui Klaus Iohannis pe care l-a acuzat de „ipocrizie” și „demagogie”, cerându-i sa numeasca „imediat” miniștrii interimari dupa ce judecatorii Curții Constituționale au dat dreptate Guvernului…

- Presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, a sustinut miercuri ca CCR a dat dreptate Guvernului prin ultimele decizii si i-a cerut sefului statului sa numeasca ministri interimari imediat si sa motiveze in scris respingerile facute. "CCR da dreptate Guvernului, presedintele a incalcat…

- "Culmea ipocriziei este sa ne vorbeasca președintele Iohannis despre incalcarea Constituției. Același Klaus Iohannis care calca in picioare legea fundamentala a țarii refuzand sa numeasca miniștrii interimari și ignorand cu buna știința chiar și decizia Curții Constituționale. Cat despre propunerea…

- Theodor Paleologu a postat un mesaj ironic, pe pagina personala de Facebook, la adresa contracandidaților la Președinție, Viorica Dancila și Dan Barna, care se pregatesc sa plece in Statele Unite. Paleologu le ureaza celor doi, drum bun și o ședere prelungita, afirmand ca de ramanand departe de țara,…

- Dupa cum stim, Curtea Constituționala a admis parțial sesizarea Guvernului in ce privește refuzul președintelui Klaus Iohannis de a numi miniștrii interimari propuși de premierul Viorica Dancila. Curtea Constituționala a dat si o decizie in conflictul dintre președinte și premier in ce privește miniștrii…

- ​Social-democrații nu se grabesc sa o trimita pe Viorica Dancila în Parlament pentru un vot de încredere, așa cum cer opoziția și președintele Klaus Iohannis. Purtatorul de cuvânt al PSD, Valeriu Steriu, a declarat ca se așteapta mai întâi o decizie a Curții Constituționale(CCR)…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a cerut joi demisia ”necondiționata” din funcție a președintelui Klaus Iohannis, pe care il acuza de ”grave tentative de abatere a Romaniei de la normele statului de drept universal”. Solicitarea, formulata pe Facebook de Tariceanu, vine dupa ce Curtea Constituționala…