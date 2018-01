Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, s-a intalnit, joi, in jurul pranzului, cu premierul desemnat Viorica Dancila si cu alti lideri social democrati, Partidul Social Democrat urmand sa decida luni, in sedinta Comitetului Executiv, care este componenta noului Cabinet. La intalnirea din biroul lui…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea s-a intalnit, joi, in jurul pranzului, cu premierul desemnat Viorica Dancila si cu alti lideri social democrati, Partidul Social Democrat urmand sa decida luni, in sedinta Comitetului Executiv, care este componenta noului Cabinet.

- Decizia de a o desemna premier pe Viorica Dancila a afectat pagina de Facebook a presedintelui Klaus Iohannis, dupa ce mai multi utilizatori au decis sa-si retraga ”like-urile”. Și postarile presedintelui au fost asaltate de tot mai multe comentarii negative. De asemenea, grupul civic #rezist a criticat…

- La conferința de presa de astazi a PNL Argeș, deputatul Danuț Bica a vorbit despre noul guvern condus de Viorica Dancila propus de alianța PSD-ALDE. ”Ultimii doi premieri au fost demiși de catre partidele din care faceau parte, unul dintre ei chiar prin aceasta premiera mondiala in lumea democratica,…

- Presedintele Klaus Iohannis a desemnat-o pe Viorica Dancila, propusa de PSD, pentru functia de prim-ministru. Odata ajuns la Palatul Victoria, noul premier trebuie sa iși constituie propriul Guvern. Surprizele nu lipsesc din ecuație, astfel ca anumiți membri ai cabinetului Tudose vor fi schimbați in…

- Primarul orașului Iași, Mihai Chirica, este de parere ca desemnarea doamnei Viorica Dancila ca premier al Romaniei este rezultatul unui șir de eșecuri ale PSD, dupa un an de guvernare, și ca apariția unei relații conflictuale intre premier și șeful de partid nu depinde de vreo "manifestare razboinica"…

- La capatul unei zile de intalniri cu partidele parlamentare, presedintele Klaus Iohannis a desemnat-o premier pe Viorica Dancila (54 de ani). Ea este al treilea premier desemnat de la alegerile din iarna lui 2016 incoace, dupa ce PSD si-a devorat propriile guverne – guvernul Grindeanu, demis prin…

- "'Prietenii' vicleni ai PSD, care se asteptau ca luptele din Comitetul Executiv sa fie atat de intense incat sa apara un nou UNPR, au de ce sa fie furiosi, deoarece partidul a ramas unit, chiar daca unii au pierdut si altii au castigat. Mentinerea unitatii PSD si a grupului sau parlamentar este o…

- Autor: Adrian NASTASE In ultimile zile, am fost solicitat, de numeroși prieteni, colegi sau jurnaliști, sa-mi expun public opinia despre evenimentele din Partidul Social Democrat, in calitate de președinte fondator al acestuia. Am ezitat sa fac acest lucru. Nu pentru ca s-ar supara Ionuț Matei sau…

In ultimile zile, am fost solicitat, de numeroși prieteni, colegi sau jurnaliști, sa-mi expun public opinia despre evenimentele din Partidul Social Democrat, in calitate de președinte fondator al acestuia. Am ezitat sa fac acest lucru.

- "PSD-ALDE a propus un nou prim-ministru. Noi am spus ca nu o cunoastem pe doamna Viorica Dancila, nu avem argumente nici pro, nici contra, fiindca nu am vazut-o, nu am vorbit cu ea, nu stim ce gandeste, nu stim ce doreste, nu stim ce are de gand sa faca in aceasta functie. Cu domnul Grindeanu si…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a facut primele declarații cu privire la propunerea Vioricai Dancila in funcția de premier. ”Nu am vazut-o, nu am vorbit cu ea, nu știm ce gandește și ce dorește sa faca din aceasta funcție. Cu domnul Tudose și Grideanu a fost altceva, eram colegi și ii cunoșteam. Nu…

- Traian Basescu a postat pe contul personal de Facebook un mesaj adresat președintelui Klaus Iohannis, ca reacție a propunerii Vioricai Dancila în funcția de premier al României. ”Jucati, Domnule Presedinte ! Cred ca merita. Viorica Dancila, o alta perla teleormaneana…

- Presedintele social-democratilor suceveni, senatorul Ioan Stan, considera ca propunerea PSD pentru functia de premier, in persoana europarlamentarului Viorica Dancila, este o alegere foarte buna. Ioan Stan a declarat ca in sedinta Comitetului Executiv al PSD de ieri a votat pentru nominalizarea ...

- ”Jucati Domnule Presedinte! Cred ca merita”, scrie Traian Basescu pe pagina sa de Facebook. Liderul PMP continua: ”Viorica Dancila, o alta perla teleormaneana marca Daddy, este propunerea PSD pentru functia de premier. Desigur, pentru aparente, deputatul de Vaslui, Dumitru Buzatu (pe post de mana…

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat, marti, ca nu exista niciun argument sa sustina nominalizarea europarlamentarului Viorica Dancila pentru functia de premier, aceasta neavând "nici experienta, nici background profesional, nici anvergura politica, nici notorietate", dar are "radacini…

- Europarlamentarul PSD Viorica Dancila a facut unele declarații la finalul ședinței CExN al PSD, unde a fost propusa pentru functia premier. ”Daca colegii au avut încredere în mine, trebuie sa nu-i dezamagesc”, a spus Viorica Dancila. Întrebata…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat, marti, ca nominalizarea europarlamentarului Viorica Dancila pentru functia de premier ar fi fost facuta deoarece are "radacini puternice in judetul Teleorman". "Am pus pariu ca va fi din Teleorman, fie Carmen Dan, fie Viorica Dancila, dupa cum stiti Viorica…

- "Viorica Dancila este europarlamentar din ianuarie 2009. Este respectata la Bruxelles. Este o femeie civilizata, deosebit de comunicativa, are o relație buna și cu oficiali din Comisia Europeana. Pentru noi, acest lucru reprezinta și un semnal pentru Bruxelles. De asemenea, in interiorul partidului…

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat, marti, ca nu exista niciun argument sa sustina nominalizarea europarlamentarului Viorica Dancila pentru functia de premier, aceasta neavand 'nici experienta, nici background profesional, nici anvergura politica, nici notorietate', dar are 'radacini puternice…

- Europarlamentarul Viorica Dancila este propunerea PSD pentru functia de premier, au declarat surse din partid. Ulterior, ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a declarat, dupa sedinta Comitetului Executiv al PSD, ca se bucura ca Viorica Dancila a fost nominalizata pentru functia de premier si a precizat,…

- Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a declarat, dupa sedinta Comitetului Executiv al PSD, ca se bucura ca Viorica Dancila a fost nominalizata pentru functia de premier si a precizat, intre altele, ca aceasta a spus ca va continua legile...

- Ministrul Muncii Olguța Vasilescu a declarat la finalul ședinței Comitetului Executiv al PSD ca Viorica Dancila se bucura de tot sprijinul partidului pentru funcția de premier. De altfel, nominalizarea ar fi fost votata de forul de conducere in unanimitate, cu o abtinere.

- Administrația Prezidențiala a publicat programul consultarilor de la Cotroceni. Președintele Klaus Iohannis a declarat ca iși dorește sa se faca o nominalizare pentru funcția de premier in cel mai scurt timp iar consultarile cu partidele politice au fost stabilite pentru ziua de miercuri. Președintele…

- Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) considera ca 2018 va fi anul exceselor functionarilor Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) asupra contribuabililor pentru obtinerea premiilor prevazute de Ordonanta de Urgenta nr. 116 publicata in Monitorul…

- Europarlamentarul Norica Nicolai vine cu o reactie transanta cu privire la scandalul care a pus stapanire pe scena politica in aceste zile. Liderul ALDE a sustinut intr-o interventie telefonica la Romania TV ca partidul va continua colaborarea cu social democratii si ca spera ca noua propunere de…

- Conflictul din PSD ia proporții gigantice. Primii care ar fi luat cuvantul in cadrul ședinței Comitetului Executiv al partidului ar fi fost cei din tabara lui Liviu Dragnea, care au vehiculat ca unica soluție pentru rezolvarea crizei, demisia lui Mihai Tudose.

- La ora 16.00 a inceput ziua cuțitelor lungi in PSD, ședința Comitetului Executiv al partidului și, daca ar fi sa-i credem pe liderii principași ai formațiunii, nu se va parasi sala pana cand situația nu va fi rezolvata intr-un fel sau altul. Au aparut deja primele zvonuri din ședința social-democraților,…

- Presedintele Consiliului Judetean Vrancea, Marian Oprisan, presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, si seful PSD Dambovita, Adrian Tutuianu, sustinatori ai premierului Tudose, se afla la Guvern la ora transmiterii acestei stiri, cu cateva minute de inceperea sedintei Comitetului Executiv al partidului,…

- In PSD se incearca o reconciliere pe ultima suta de metri. Ceruta la unison si programata pentru maine, sedinta de urgenta a Comitetului Executiv al PSD i-a alarmat pe partizanii lui Tudose, pusi la curent cu intentiile liderului PSD de a forta retragerea premierului din fruntea

- Europarlamentarul Catalin Ivan este convins ca guvernul Tudose nu va pica in urma Comitetului Executiv al PSD si ca Liviu Dragnea va pierde pozitia de lider in partid. "Turneul lui Liviu Dragnea prin Moldova s-a transformat intr-un veritabil turneu de adio. Discursuri lacrimogene aranjate de liderii…

- Ministrul Economiei, Gheorghe Simon, spune ca se va "supune neconditionat" oricarei decizii care va fi luata in sedinta Comitetului Executiv al PSD, pentru ca el a fost numit in functie prin votul acestui for. El mai arata ca Romania "are nevoie de stabilitate si de o buna guvernare, pentru ca masurile…

- Ministrul Fondurilor Europene, Marius Nica, a publicat sambata, pe pagina sa de Facebook, un mesaj de sustinere la adresa premierului Tudose, in contextul crizei din PSD care a dus la convocarea de urgenta a unei sedinte a Comitetului Executiv al partidului in care se va decide rezultatul lupte Dragnea…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea face un turneu prin judetele din Moldova. Liderul PSD se intalneste cu sefii organizatiilor teritoriale. Discutiile au loc in contextul in care la sfarsitul lunii va avea loc sedinta Comitetului Executiv al partidului, in care se va decide o eventuala restructurare a Guvernului…

- Batalia pe Carmen Dan nu e ce pare a fi. E un razboi pe viața și pe moarte intre doi politicieni din același partid, ”prieteni” de nedezlegat – Dragnea și Tudose. Avem și alte ”prietenii” clamate, intonate duios, cantate la televizor și de la tribuna, intarite langa juramantul pe Biblie, una din formalitațile…

- In conditiile in care s-a vehiculat intens in ultimele zile ca in cadrul Comitetului Executiv al PSD-ului, care sta sa inceapa, la momentul de fata, s-ar putea discuta si despre o eventuala restructurare guvernamentala, o astfel de varianta pare sa ii surada liderului PSD Vrancea. Ajuns la sediul PSD…

- Liderul eurodeputatilor social-democrati romani, Viorica Dancila, a subliniat, luni, inaintea Comitetului Executiv National al PSD, ca presedintele unui partid nu poate fi inlaturat prin congres.Intrebata daca ar simti ca exista in cadrul PSD semne ca s-ar dori inlaturarea lui Liviu Dragnea…

- Zi hotaratoare pentru social-democrati. Liderii partidului decid viitorul PSD la sedinta Comitetului Executiv, care va avea loc in aceasta dupa-amiaza. Potrivit unor surse din interior, sedinta se...

- Achiziția de corvete a fost aprobata de Dacian Cioloș in noiembrie 2016, dar Guvernul Grindeanu a anulat hotararea. In aprilie, același guvern PSD cere aprobarea achiziției la Comisiile parlamentare. In august, ministrul Țuțuianu pune in dezbatere un proiect de HG, dar ideea e abandonata. Acum, Mihai…

- Antena 3 a obtinut în exclusivitate documentul care va fi dezbatut vineri la sedinta Comitetului Executiv al PSD. Subiectul principal ar fi evaluarea cabinetului Tudose si au fost publicate masurile pe care Guvernul le-a îndeplinit pâna în acest moment. …

- La putin timp dupa ce premierul Tudose a spus ca va cere deschiderea unor dosare penale pentru firmele care nu-si platesc datoriile catre stat, ANAF a publicat lista primilor 500 mari datornici. Cele mai mari datorii le au companiile de stat care au cumulat in timp restante de sute de milioane de lei,…

- Fostul premier vede cu ochi buni amanarea sedintei de Guvern, de luni, in care urmau sa se discute modificarile propuse a fi aduse legislatiei fiscale. “Sper ca Tudose sa castige azi batalia cu Dragnea, sa nu mai adopte prostiile alea cu trecerea contributiilor, sa faca cum a facut cu TVA-ul split (…)…

- Fostul premier Victor Ponta a comentat luni, la Palatul Parlamentului, amanarea ședinței de Guvern și discutarea masurilor fiscale ale PSD. „Astazi, Slava Domnului, s-a amanat ședința aia criminala de Guvern cu toate acele traznai fiscale și sper ca Tudose sa caștige batalia cu Dragnea-Valcov…

- „Astazi, Slava Domnului, vad ca s-a anulat sedinta aia criminala de Guvern. Sper ca Tudose sa castige batalia, iar restul, batalia de fatada dintre Dragnea si Kovesi, pana la urma, e problema lor", a spus Victor Ponta in fata jurnalistilor. „Sper ca Tudose sa castige azi batalia cu Dragnea.…