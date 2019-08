Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a fost aleasa in Congresul PSD in funcția de președinte al PSD, dar alegerea s-a facut in baza unui nou statut al partidului, adoptat chiar in cadrul aceluiași Congres.Citește și: IMAGINI ȘOCANTE Amanuntul care schimba complet mersul anchetei monstrului din Caracal: Ce au gasit…

- Viorica Dancila a fost validata, marți, de Comitetul Executiv al PSD, candidat al partidului la alegerile prezidențiale din toamna, au afirmat surse social-democrate. Anterior, Biroul Permanent National al PSD a ales-o pe Viorica Dancila, cu majoritate de voturi, candidat la prezidentiale din partea…

- Beyonce (37 de ani) a prezentat in premiera videoclipul piesei „Spirit“, inclusa pe coloana sonora a filmului live-action „The Lion King/Regele leu“, in care cantareata americana isi imprumuta vocea pentru personajul Nala. Vedeta a facut dezvaluiri emotionante despre pelicula ce va avea premiera in…

- Liderul USR București, Roxana Wring, a declarat, la Congresul USR de astazi: ”Viorica Dancila trebuie sa plece, Gabriela Firea trebuie sa plece. In 2020, toți hoții și incompetenții trebuie scoși din adminsitrația publica și locala. Cu asta mai avem de luptat”. Analistul politic Bogdan Chirieac…

- Organizatia judeteana a PSD Alba s-a reunit in structurile statutare pentru a stabili delegatii la Congresul extraordinar, ocazie cu care s-a decis, in unanimitate, sustinerea prim-ministrului Viorica Dancila pentru presedintia partidului, arata sursa citata. "Echipa PSD Alba a votat pentru…

- Social-democrații vor organiza saptamana aceasta conferințe extraordinare județene la Cluj și Sibiu, pentru alegerea conducerii filialelor au declarat, pentru MEDIAFAX, surse din partid. Interimar la șefia PSD Cluj este Horia Nasra, iar la PSD Sibiu ministrul Turismului, Bogdan Trif. La ultima…

- Partidul Social Democrat ar putea avea un candidat la alegerile prezidentiale si din afara partidului, o astfel de varianta fiind luata in calcul, a declarat, vineri, presedintele interimar al PSD, Viorica Dancila. ‘Trebuie sa stabilim mai multe lucruri (la Congresul PSD – n.r.). In primul rand, trebuie…

- Dupa acordul de la Bruxelles pe tema justitiei agreat marti intre Viorica Dancila, Frans Timmermans si Jean-Claude Juncker, deputatul PSD Liviu Pleșoianu a transmis ca in acest moment PSD este `sacrificat' de niste 'meduze politice' si ca prezenta sa in formatiunea social-democrata nu va mai avea…