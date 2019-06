Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila susține intr-un interviu pentru Bloomberg ca a reluat dialogul constructiv cu Bruxelles și ca pericolul declanșarii Articolul 7 a disparut.„Am reluat dialogul constructiv cu Bruxelles. Nu vrem sa dam motive pentru posibile sancțiuni", a declarat Dancila, intr-un interviu…

- Fostul secretar general al PSD, Codrin Stefanescu, resimte lipsa ex-liderului PSD, Liviu Dragnea. Stefanescu a descris starea de spirit din partid printr-o postare pe pagina de socializare. ''Vorba aia : ni s-au inecat cam toate corabiile. Aproape toate ! Cam asta-i starea de spirit...'', a scris…

- Liderul Partidului Brexitului Nigel Farage s-a intalnit marti cu presedintele Donald Trump la resedinta ambasadorului Statelor Unite la Londra, relateaza The Associated Press, informeaza News.ro.Citește și: Viorica Dancila a triumfat, la Bruxelles, dupa condamnarea lui Liviu Dragnea! Președintele…

- In prima vizita post-Dragnea la Bruxelles, premierul Viorica Dancila se va intalni marti cu liderii Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker si Frans Timmermans. Tema principala a discutiei vizeaza, concret, legislatia penala, sustin surse diplomatice pentru „Adevarul“. Mai exact, modificarile operate…

- Intr-un interviu pentru Adevarul, premierul Viorica Dancila explica ce s-a schimbat in relatia cu Liviu Dragnea, cum decurge coabitarea cu presedintele Klaus Iohannis si cu ce impresie a ramas despre Tudorel Toader. Alte intrebari la care a raspunsul premierul: Cata importanta are Darius Valcov in Guvern?…

- Premierul britanic Theresa May a declarat ca își dorește ca Marea Britanie sa paraseasca Uniunea Europeana cât mai curând posibil, explicând ca liderii UE au acceptat ca Regatul Unit ar putea parasi Blocul comunitar chiar înainte de luna octombrie, în cazul ratificarii…

- Sunt probleme in Coaliția guvernamentala. Incet, incet disensiunile dintre Guvern și PSD sunt din ce in ce mai evidente. Premierul este acuzat direct de președintele partidului majoritar și de lideri puternici din teritoriu ca a capitulat fara lupta in fața Sistemului, in timp ce premierul și ministrul…

- Liderul deputaților PNL, Raluca Turcan, face un apel catre premierul Viorica Dancila și ministrul Justiției, Tudorel Toader, sa nu dea OUG-urile dorite de Liviu Dragnea pentru ca Romania va fi sancționata dur de la Bruxelles.Citește și: SURSE - Klaus Iohannis pregatește o mare lovitura: Cristina…