Stiri pe aceeasi tema

- ''Am discutat pentru demararea unei anchete. Este vorba despe un copil, iar cu sentimentele lui nu trebuie sa se joace nimeni. Eu am adoptat un copil și știu'', a declarat Viorica Dancila. Intrebata daca a vorbit cu ambasadorul, prim-ministrul a spus: ''Vreau sa am toate detaliile la birou…

- Ambasada Marii Britanii la București a postat pe contul de Facebook un mesaj de felicitare a Romaniei pentru prezența masiva la vot cu ocazia alegerilor europarlamentare și pentru faptul ca ”o decizie cheie a justiției” a aratat ca instituțiile statului funcționeaza. Mesajul postat de catre reprezentanța…

- Lucian Mara, tanarul care a huiduit-o pe Viorica Dancila, sambata la Hunedoara, strigand „Rușine!” și „Doamna Dancila, cea mai docila!”, este membru al organizației USR Hunedoara. Acesta a declarat, pentru MEDIAFAX, ca nu a fost amendat de catre Jandarmerie, ci a primit doar un avertisment. „Da. Au…

- Aplicația Ro-ALERT va fi imbunatațita. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, spune ca populația ar putea fi avertizata pe viitor inclusiv in legatura cu situații precum cea de marți, cand o tornada a maturat o localitate din județul Calarași.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a scris pe pagina sa de Facebook faptul ca Viorica Dancila nu i-a cerut pana acum demisia, cu toate ca PSD a votat mazilirea acestuia iar premierul a cerut in mod public demisia acestuia.

- Elena Udrea a scris pe Facebook ca a constatat, analizand situatia lui Liviu Dragnea, ca femeile nu sunt mai loiale si mai devotate decat barbatii, adaugand ca nu ar fi mirata daca si premierul Viorica Dancila s-ar inscrie in partidul Pro Romania, al lui Victor Ponta. „Situatia lui Dragnea din zilele…

- Taberele "ARC" reprezinta un mijloc de conectare a copiilor si tinerilor din comunitatile romanesti de pretutindeni la ceea ce inseamna Romania, a declarat, marti, prim-ministrul Viorica Dancila, la lansarea unei noi editii a acestui program, potrivit Agerpres. "Este o initiativa generoasa,…

- Parlamentul European voteaza astazi, dupa negocieri intense si ani de lobby in valoare de miliarde de euro, acordul provizoriu la care s-a ajuns in februarie asupra noilor reguli privind drepturile de autor pe internet, care ofera posibilitatea editorilor de presa de a negocia drepturile de autor cu…