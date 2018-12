Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei a stabilit miercuri ca exista conflict juridic de natura constitutionala intre Guvern si presedintele Klaus Iohannis, dupa ce seful statului a amanat numirea ministrilor Transporturilor si Dezvoltarii Regionale. Pe 7 decembrie, premierul Viorica Dancila a anuntat ca…

- Natiunile au responsabilitatea principala in ceea ce priveste contracararea amenintarilor hibride, a declarat ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, in cadrul conferintei "Hybrid Warfare in the Black Sea - Romania, Europe, and NATO Collective Responses", desfasurata, joi, la Palatul Cercului…

- "Presedintele Iohannis isi depaseste rolul constitutional, acela de garant al Constitutiei. Faptul ca nu a raspuns propunerii de revocare, care este atributul punctual al prim-ministrului, blocheaza Guvernul, demonstreaza ca e intr-o batalie, continua batalia politica si isi depaseste rolul constitutional.…

- Premierul Viorica Dancila a spus vineri ca Guvernul a sesizat la Curtea Constitutionala pentru ca presedintele Klaus Iohannis nu a luat o decizie cu privire la numirea noilor ministri la Transporturi (Mircea Draghici) si Dezvoltare Regionala (Lia Olguta Vasilescu). "Romania este pregatita sa faca fata…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti seara, pe 4 decembrie, la un post TV, ca – daca presedintele Klaus Iohannis nu ii numeste in functie pe Olguta Vasilescu si pe Mircea Draghici, Guvernul mai asteapta „cateva zile”, sa vada daca presedintele ia o decizie in privinta celor doua remanieri, dupa…

- Intrebat, duminica la Romania TV, de ce Klaus Iohannis nu a explicat refuzul numirii celor doi ministri, Ilan Laufer si Olguta Vasilescu, Traian Basescu a raspuns: "Vad intotdeauna foarte agitati - de ce? Pentru ca nu a vrut. Punct Dar un presedinte poate sa spuna <>, pentru ca nu-i poate pune…

- Președintele Romaniei a nu a semnat decretele de revocare in cazul lui Paul Stanescu și Lucian Șova. Șeful statului inlocuirea celor doi cu Ilan Laufer, respectiv Olguța Vasilescu.Olguța Vasilescu a condus Ministerul Muncii, insa in Guvernul Dancila 2 ar fi urmat sa preia portofoliul de la…