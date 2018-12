Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, vine vineri in vizita oficiala in Romania, avand intalniri atat cu presedintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni, cat si cu premierul Viorica Dancila, la Palatul Victoria. Austria detine in prezent presedintia rotativa a Consiliului UE, astazi urmand sa cedeze…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a declarat, miercuri, la Bruxelles, dupa intalnirea cu premierul Viorica Dancila si ceilalti membri ai Guvernului, ca Guvernul roman este pregatit pentru preluarea presedintiei Consiliului UE, seful Executivului european precizand ca problemele privind…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Junker, a declarat, miercuri, la Bruxelles, la finalul intalnirilor cu premierul Viorica Dancila si cu reprezentantii Guvernului, ca desi „mai exista unele divergente in ceea ce priveste statul de drept”, e convins ca acestea nu vor afecta presedintia Consiliului…

- Dupa intrevederea avuta cu presedintele Comisiei Europene, urmata de dejunul de lucru cu membrii Colegiului Comisarilor, la care au participat reprezentantii Guvernului roman aflati la Bruxelles, Viorica Dancila a iesit in fata presei, impreuna cu inaltul oficial european, Jean-Claude Juncker, si cu…

- Viorica Dancila a spus ca Guvernul mai asteapta „cateva zile" sa vada daca presedintele Klaus Iohannis ia o decizie in privinta celor doua remanieri. "Eu cred ca, dupa cele discutate cu Dragnea si Tariceanu, mai asteptam cateva zile. Iohannis a spus ca dupa 1 decembrie vine cu o explicatie.…

- Ședința solemna a celor doua Camere ale Parlamentului dedicata Marii Uniri a fost un prilej pentru premierul Viorica Dancila sa ii transmita șefului statului un mesaj de pace. Dancila a marșat pe ideea de consens politic inainte ca Romania sa preia președinția Consiliului UE de la 1 ianuarie.

- Premierul Romaniei susține ca Romania este pregatita pentru preluarea președinției Consiliului UE, menționand ca oferta Finlandei de a prelua conducerea in locul Romaniei este rezultatul afirmatiilor președintelui Klaus Iohannis."Este de asteptat ca in urma afirmatiilor facute de domnul președinte…

- S-a simțit jignit de niște discuții „principiale” din ședința de guvern Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, si-a depus demisia. Demisia ministrului pentru Afaceri Europene a fost confirmata de ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb. „Din cate inteleg, s-a produs aceasta…