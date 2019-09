Viorica Dăncilă, întâmpinată la Misiunea Permanentă a României la ONU cu stema veche a României Premierul Viorica Dancila s-a intalnit luni, la New York, cu reprezentanții Bancii Mondiale, pentru semnarea Acordului destinat creșterii accesului cetațenilor la servicii de asistența medicala primara și promovarii serviciilor medicale preventive, in special in zonele mai puțin dezvoltate. Potrivit agendei premierului Viorica Dancila, anuntata pe site-ul guvernului, intalnirea a avut loc la sediul Misiunii Permanente a Romaniei la ONU. La intrevederea cu oficialii BM, gazdele au amenajat sala, arborand steagul Romaniei si al Americii. Pe pupitrul de la care oficialii au luat cuvantul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

