- Generalul Ciuca a primit cea mai inalta distinctie din partea Frantei Generalul Nicolae-Ionel Ciuca, Seful Statului Major al Apararii, a fost distins cu Ordinul Național al Meritului în grad de Comandor, de catre doamna Michèle Ramis, Ambasadoarea Franței în România, în…

- Cu prilejul Zilei Nationale a Frantei, Excelenta Sa Michegrave;le Ramis, ambasadorul Republicii Franceze in Romania, a acordat un interviu cotidianului ZIUA de Constanta, in care a vorbit despre importanta zilei de 14 iulie pentru poporul francez, despre relatiile de prietenie romano franceze, despre…

- Ziua Frantei, sarbatorita in avans la Bucuresti La Ambasada franceza din Bucuresti a fost sarbatorita astazi, în avans, Ziua Frantei. Aniversarea din acest an a avut loc sub semnul Sezonului România- Franta, care de-a lungul a opt luni a cuprins peste 700 de evenimente menite sa aduca…

- Romania este un partener esential al Frantei in regiune, a subliniat, vineri, ambasadoarea Michele Ramis, la receptia oferita de 14 iulie - Ziua Nationala a Republicii Franceze. Diplomatul si-a sustinut discursul atat in limba franceza, cat si in limba romana. La receptia de Ziua Frantei participa si…

- Prim-ministrul Romanei, Viorica Dancila, a avut vineri, 7 iunie 2019, o convorbire telefonica cu prim-ministrul Republicii Franceze, Edouard Philippe. In cadrul convorbirii au fost abordate teme de interes aflate pe agenda relațiilor bilaterale, precum și teme de actualitate de pe agenda europeana,…

- Ultimele evolutii de pe scena politica interna, precum si cooperarea bilaterala si cea la nivel european, au fost subiectele intrevederii de vineri dintre premierul Viorica Dancila si ambasadorul Republicii Franceze la Bucuresti, Michele Ramis. "Viorica Dancila a primit-o vineri pe doamna Michele Ramis,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a reiterat, miercuri, angajamentul ferm al Executivului roman pentru extinderea si aprofundarea in continuare a cooperarii Romania - SUA in cadrul unei intrevederi pe care a avut-o la Palatul Victoria cu ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Hans...