- Premierul Viorica Dancila s-a intalnit vineri seara cu reprezentanți ai diasporei din New York, precizand ca le-a vorbit acestora despre modul in care se va desfașura votul la alegerile prezidențiale, in afara granției, atat la secție, cat și prin corespondența, dar și despre motivele de a se intoarce…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat, joi, vizita premierului Viorica Dancila in Statele Unite ale Americii. "Dancila este o catastrofa. Nu mai zic de vizita in SUA, care pune Romania intr-o situatie foarte proasta. Nu poti sa te duci ca premier al Romaniei sa te plimbi ca Voda in loboda oriunde,…

- Ilan Laufer anunța miercuri ca a demisionat din funcția de consilier onorific al premierului Viorica Dancila, întrucât nu a fost invitat, în aceasta calitate, sa o însoțeasca pe șefa Guvernului la vizita în Statele Unite. Mai mult, spune Laufer, Dancila nu s-a întâlnit…

- Ilan Laufer a postat pe Facebook o scrisoare publica in care iși anunța demisia din PSD: ”Dragi prieteni, Ma aflu in Statele Unite ale Americii de mai bine de un an, acolo unde coordonez un program dedicat consolidarii relațiilor economice bilaterale dintre Romania și Statele Unite…

- Revolut, FinTech-ul britanic cu peste 6 milioane de utilizatori in Europa, lanseaza astazi in Romania serviciul de tranzactionare de actiuni la bursa, ce va fi disponibil, in prima etapa, utilizatorilor de abonamente Revolut Metal. Odata cu lansarea serviciului, clientii Revolut Metal vor…

- ''In aceasta seara, am onoarea de a gazdui evenimentul dedicat incheierii mandatului Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, alaturi de echipa de oameni extraordinari care au contribuit la acest succes. A fost un mandat marcat de performanța, in care Romania și-a dovedit puternicul…