- ”Acest subiect a facut mult rau partidului și a polarizat societatea”, a spus Dancila intr-un interviu telefonic acordat publicației citate. ”Vreau ca PSD sa devina un partid al echilibrului, iar de azi inainte subiectul justiție nu mai exista pe agenda guvernului. In schimb ne vom concentra pe subiecte…

- Validata in funcția de președinte interimar al PSD, premierul Viorica Dancila vrea sa faca curațenie și in Guvern. Din actuala echipa vor ieși oamenii fideli in totalitate lui Liviu Dragnea, pentru ca Dancila vrea sa dea semnalul independenței.Citește și: SURSE - Intalnire Dancila - Tariceanu:…

- Liviu Dragnea susține ca subiectul unei remanieri guvernamentale este inchis pana dupa alegerile europarlamentare din 26 mai. Intrebat daca va accepta ca premierul sa trimita noi propuneri de ministri la Cotroceni, Dragnea a spus: "Subiectul remanierii pentru mine e inchis astazi. Discutam…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anunțat ca in cursul acestei luni se va discuta in Guvern despre amnistia fiscala pentru persoane juridice. "Amnistia fiscală pentru persoanele juridice - a rămas că discutăm în Guvern în cursul lunii mai şi o să prezentăm…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi ca premierul Viorica Dancila "a ezitat" sa vina in Parlament pentru remanierea Guvernului pentru ca, probabil, s-a gandit ca nu e sigura majoritatea PSD-ALDE, desi cei din coalitie au asigurat-o ca nu sunt probleme din punctul acesta de vedere. "In coalitie,…

- Liviu Dragnea pare sa fi renunțat la ideea modificarii Codurilor penale prin ordonanțe de urgența și spune ca a fost o greșeala a PSD sa creada ca acest lucru se va întâmpla. Despre Tudorel Toader, Dragnea spune ca acesta s-a dus „într-o mare umilința” cu „vreo 7-8…

- Viorica Dancila da o replica foarte dura celor 12 ambasadori care s-au aratat ingrijorati de situatia din justitie. Premierul le transmite acestora sa se adreseze autoritatilor din propriile tari, pentru ca in Romania ambasadorii nu fac agenda guvernului."Am vazut punctul de vedere al unui…

- Situatia pestei porcine africane (PPA) in Romania si cea a neonicotinoidelor au fost temele principale abordate marti in cadrul intalnirii ministrului Agriculturii, Petre Daea, cu comisarul european pentru Sanatate si siguranta alimentara, Vytenis Andriukaitis, informeaza ministerul de resort, potrivit…