Viorica Dancila, intalnire cu viceprim-ministru si ministru al afacerilor externe al statului Qatar

Prim ministrul Viorica Dancila a avut astazi, 20 iunie 2019, o intrevedere cu seicul Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, viceprim ministru si ministru al afacerilor externe al statului Qatar, aflat in vizita in Romania.Cei doi demnitari au realizat o evaluare a stadiului relatiilor bilaterale romano qatareze si au analizat modalitatile de dezvoltare a acestora in viitor. In acest context, au salutat nivelul excelent al contactelor bilaterale, care au un impact pozitiv asupra cooperarii ...