"Am avut astazi, la Bruxelles, o intalnire extrem de placuta și productiva cu președintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe care o felicit pentru nominalizarea la conducerea viitoarei Comisii Europene și o asigur de sprijinul deplin al Guvernului Romaniei in eforturile asumate de consolidare a proiectului european. Am avut bucuria de a primi aprecieri și felicitari din partea Ursulei von der Leyen pentru modul in care am gestionat Președinția Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, un mandat de succes și un proiect care a consolidat poziția țarii noastre la nivelul Uniunii.