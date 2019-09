Viorica Dăncilă, întâlnire cu reprezentanți ai evreilor din SUA. Mesajul transmis de premier „In cadrul convorbirilor, premierul a evidențiat importanța Parteneriatului Strategic cu Statele Unite și a reafirmat angajamentul Romaniei pentru combaterea antisemitismului, a xenofobiei și a oricaror alte forme de manifestare a intoleranței”, a transmis Guvernul, intr-un comunicat de presa. Executivul roman va continua acțiunile in scopul pastrarii memoriei Holocaustului și a combaterii negaționismului, inclusiv prin deschiderea unui Muzeu Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului la București, dar și dezvoltarea unor programe de studii asupra Holocaustului, potrivit sursei citate.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

