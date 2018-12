Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat marti ca Romania este pregatita sa preia Presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene (UE) si ca ii va convinge de acest lucru pe presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, si pe membrii Colegiului Comisarilor. "In perioada de pregatire…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a participat astazi, 4 decembrie 2018, la Bruxelles, la deschiderea oficiala a Conferinței ”Cores and Peripheries in Europe? A Europe NEXT Project”, organizata de Institutul ASPEN, in cadrul careia a ținut o alocuțiune privind viitorul Europei. Prim-ministrul…

- "Romania si-a luat angajamentul de a adera la Zona euro odata cu indeplinirea conditiilor, iar, recent, am setat un orizont temporal clar pentru acest obiectiv, anul 2024. La randul meu, imi asum ca voi depune diligentele necesare pentru a conduce tara mea in aceasta directie", a afirmat Viorica…

- Viorica Dancila si membrii Cabinetului efectueaza marti si miercuri o vizita de lucru la Bruxelles pentru a participa la reuniunea comuna a Guvernului Romaniei si a Comisiei Europene. Agenda premierului va cuprinde si dezbateri privind prioritatile si programul presedintiei Romaniei la Consiliul…

- Prim-ministrul Viorica Dancila, care se afla marti si miercuri intr-o vizita de lucru la Bruxelles, are programate intalniri cu presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, cu membrii Colegiului Comisarilor si cu secretarul general al Consiliului UE, Jeppe Tranhlom-Mikkelsen, informeaza Guvernul,…

- Deputatul Catalin Cristache, vicepresedinte PMP, o face praf pe Viorica Dancila dupa intalnirea ratata cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Liderul PMP spune despre sefa Executivului ca a dovedit, inca o data, ca este inceata: si la propriu, si la figurat. In opinia deputatului…