Stiri pe aceeasi tema

- O statistica de Haloween arata ca Romania este in topul producatorilor de dovleac, in Europa. Cu ocazia acestei sarbatori, Oficiul European de Statistica (Eurostat) a publicat clasamentul țarilor producatoare de dovleac, la nivel european. Cei mai mari producatori de dovleac si tartacuta din Uniunea…

- AJOFM Alba prezinta oferta de anunturi locuri de munca in strainatate, valabila la data de 22 octombrie, prin reteaua EURES. Sunt posturi disponibile in Belgia, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Irlanda, Letonia, Lituania, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Slovacia, Spania, Suedia, Ungaria.…

- Majoritatea europenilor sprijina primirea de refugiati, chiar daca multi dezaproba felul in care Uniunea Europeana a gestionat afluxul record de migranti, al carui punct culminant s-a inregistrat in urma cu trei ani, indica un nou sondaj de opinie realizat de Pew Research Center si preluat miercuri…

- Potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca, la nivel național sunt disponibile peste 1.700 de posturi pentru români în spațiul UE.Astfel, angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES România, 1.702 locuri de munca vacante,…

- Pilotii din Germania ai companiei Ryanair intentioneaza sa declanseze miercuri o greva de 24 de ore, informeaza DPA. Ca si la protestele precedente, pilotii si celelalte categorii de personal din echipajele aeronavelor solicita încheierea unor noi contracte de munca, prin care sa li se asigure…

- Cei doi oficiali au discutat despre relatiile politice si economice dintre cele doua tari, despre romanii care traiesc si muncesc in Spania si despre exercitarea de catre Romania a presedintiei Consiliului UE. Potrivit unui comunicat al Guvernului, premierul roman si Regele Felipe al VI-lea au evocat…

- Viorica Dancila a fost primita, joi, de Regele Felipe al VI-lea al Spaniei. Premierul Romaniei l-a invitat in Romania pe Rege in Romania, iar discuțiile au vizat relațiile bilaterale. Peste un milion de romani traiesc și muncesc in Regatul Spaniei. Prim-ministrul Viorica Dancila, aflata intr-o vizita…

- Prim-ministrul Viorica Dancila, aflata intr-o vizita de lucru in Regatul Spaniei, a fost primita joi, 6 septembrie 2018, de catre Majestatea Sa Regele Felipe al VI-lea. Premierul roman și Majestatea Sa au evocat relația privilegiata dintre cele doua țari poziționate geografic la extremele continentului…