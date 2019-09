Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila spune ca respingerea Rovanei Plumb pentru functia de comisar european pe transporturi, in Comisia JURI a Parlamentului European, nu o face sa aiba mai putina incredere sau apreciere pentru aceasta. Premierul precizeaza, sambata, intr-o postare pe Facebook, ca Rovana Plumb se bucura,…

- Viorica Dancila a reacționat astazi, printr-o postare pe Facebook, in legatura cu respingerea Rovanei Plumb pentru functia de comisar european pe transporturi, in Comisia JURI a Parlamentului European. Astfel, premierul precizeaza ca acest lucru nu o face sa aiba mai putina incredere sau apreciere pentru…

- „Tot ceea ce s-a intamplat in ultimele zile - atat la votul din Parlamentul European, dar mai ales reacțiile celor din țara - nu ma face sa am mai puțina incredere sau apreciere pentru Rovana Plumb, dimpotriva. Rovana are, in continuare, susținerea mea necondiționata. O cunosc de mulți ani,…

- Viorica Dancila a declarat ca respingerea Rovanei Plumb pentru funcția de comisar european pe transporturi, in Comisia JURI a Parlamentului European, nu o face sa aiba mai puțina incredere sau apreciere pentru aceasta. Premierul a adaugat ca Plumb are, in continuare, susținerea necondiționata.„Tot…

- Pe langa Rovana Plumb, și candidatura comisarului propus de Ungaria, Laszlo Trocsanyi, a primit aviz negativ. In acest sens, momentan, procedura este suspendata. Potrivit celor de la Politico, decizia cu privire la Rovana Plumb se afla la Parlamentul European și la Ursula von der Leyen, iar…

- Presedintele Klaus Iohannis ii cere premierului Viorica Dancila sa retraga imediat candidatura Rovanei Plumb pentru portofoliul de comisar european pe Transporturi si sa vina cu o noua nominalizare, doar dupa acordul Președintelui Romaniei și cu avizul Parlamentului . "Respingerea candidaturii Rovanei…

- "Ii cer si presedintelui Klaus Iohannis ca, in virtutea prerogativelor pe care le are, sa se implice in nominalizarea unui nou comisar din partea Romaniei. Nu o putem lasa pe Viorica Dancila sa faca greseala dupa greseala pentru ca suntem in campanie electorala. Trebuie sa gasim impreuna un comisar…

- "Bineinteles ca o sustin pe Rovana Plumb. Am sustinut-o din prima clipa, eu am propus-o, o sustin in continuare. Am incredere in experienta Rovanei Plumb, o sustin si, pentru ca am vazut din nou in spatiul public ca imi pregatesc portofoliul de comisar, va asigur ca nu este niciun gand in acest sens,…