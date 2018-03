Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Dorojan a fost numita in functia de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Garzii Nationale de Mediu, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata miercuri in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie a prim-ministrului, George-Ionut-Razvan Fazacas a fost numit in functia…

- Potrivit site-ului Agentiei Nationale a Functionarilor Publici in data de 30.01.2018 a fost afisat Concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de arhitect sef al judetului Buzau. Dosarele de inscriere la concurs s-au putut depune in termen de 20 zile de la data publicarii…

- Situatia celor trei spitale regionale care ar trebui construite din bani europeni nu este una „pe care ne-am fi dorit-o" – a transmis recent premierul Viorica Dancila, care lasa sa se inteleaga ca Romania ar putea pierde 800 de milioane de euro, dezangajari de fonduri europene din Programul Operational…

- Iuliana Mihaela Zobuian a fost numita in functia de director de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata vineri in Monitorul Oficial. In 2014, Iuliana Mihaela Zobuian a detinut functia de director de cabinet al ministrului…

- Fostul international Gheorghe Popescu a anuntat, miercuri, ca i-a cerut premierului Viorica Dancila sa fie eliberat din functia de consilier de stat si numit consilier onorific in programul pentru organizarea Campionatului European din 2020, transmite News.ro . El a precizat ca doreste aceasta schimbare…

- Gheorghe Popescu a fost eliberat, la cerere, din functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata marti in Monitorul Oficial, potrivit Agerpres. Fostul mare international de fotbal a fost numit in functia…

- Catalin Balan a fost eliberat, la cerere, din functia de secretar de stat in Ministerul Transporturilor, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila.Decizia prim-ministrului a fost publicata luni in Monitorul Oficial. Citește și: O lege care va intra in vigoare peste trei luni va…

- Andreea Pastirnac a fost eliberata joi din functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe si numita in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului. Potrivit unei decizii a premierului Viorica Dancila, publicata joi in Monitorul Oficial, Andreea…

- Fostul ziarist Nelu Vasile Barbu a fost numit de premierul Viorica Dancila in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru, potrivit unei decizii publicate luni in Monitorul Oficial, potrivit News.ro. Detalii, aici: http://www.economica.net/un-fost-ziarist-numit-de-premierul-viorica-dancila-in-functia-de-consilier-de-stat_149626.html#ixzz56GZSylNu…

- Puiu-Lucian Georgescu a fost numit secretar de stat in Ministerul Cercetarii si Inovarii, printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dancila publicata, luni, in Monitorul Oficial.Puiu-Lucian Georgescu a fost ministru al Cercetarii si Inovarii in Guvernul Tudose. Tot printr-o decizie…

- Tudor Bogdan Rogin a fost numit in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim ministrului, printr o decizie a prim ministrului Viorica Dancila. Decizia a fost publicata vineri in Monitorul Oficial. ...

- Anca Nicoleta Alexandrescu va fi consilier onorific al prim ministrului Viorica Dancila, conform unei decizii publicate joi in Monitorul Oficial.Alexandrescu este consiliera lui Liviu Dragnea si se ocupa de imaginea si de comunicarea sefului PSD. ...

- Activitatea sa este neremunerata, se mai arata in decizia semnata de sefa Guvernului. Miercuri, Gheorghe Piperea si Dumitru-Remus Vulpescu si-au incetat calitatea de consilieri onorifici ai prim-ministrului, prin decizii ale premierului Viorica Dancila publicate miercuri in Monitorul Oficial.Gheorghe…

- Fostul comandant al Diviziei 2 Infanterie “Getica” Petrica-Lucian Foca a fost eliberat din funcția de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata miercuri in Monitorul Oficial. El fusese numit in aceasta funcție…

- Gheorghe Piperea si Dumitru-Remus Vulpescu si-au incetat calitatea de consilieri onorifici ai prim-ministrului, prin decizii ale premierului Viorica Dancila publicate miercuri in Monitorul Oficial.Gheorghe Piperea a fost consilier onorific al fostului premier Mihai Tudose pe chestiuni de fiscalitate,…

- Constantin Robu a fost numit în functia de secretar de stat - sef al Corpului de control al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata miercuri în Monitorul Oficial. Pe 18 ianuarie, Bogdan-Cosmin Stefan a fost eliberat din functia de secretar…

- Gheorghe Piperea a fost consilier onorific al fostului premier Mihai Tudose pe chestiuni de fiscalitate, banking, piata de capital si insolventa, iar Remus Vulpescu a fost consilier onorific pentru Strategia de dezvoltare economica integrata, ambii cu activitate neremunerata. Pe 13 noiembrie…

- Gheorghe Piperea si Dumitru-Remus Vulpescu si-au incetat calitatea de consilieri onorifici ai prim-ministrului, prin decizii ale premierului Viorica Dancila publicate miercuri in Monitorul Oficial. Gheorghe Piperea a fost consilier onorific al fostului premier Mihai Tudose pe chestiuni…

- Intrebat de jurnalisti la Parlament cum comenteaza numirea lui Valcov in pozitia de consilier de stat in aparatul propriu de lucru al prim-ministrului si daca acesta respecta criteriile de integritate, Tudose s-a aratat initial mirat de acest lucru: "In ce calitate? Este consilier oficial?".…

- Decizia privind numirea lui Darius Valcov in functia de consilier guvernamental apartine premierului Viorica Dancila, apreciaza deputatul PSD Mihai Tudose. Intrebat de jurnalisti la Parlament cum comenteaza numirea lui Valcov in pozitia de consilier de stat in aparatul propriu de lucru al prim-ministrului…

- Ultima relatare legata de Lucian Pahontu a fost facuta de Liviu Dragnea luni seara, dupa investirea Guvernului Dancila. „Este un coleg de-al nostru, Paul Stanescu - probabil ca de aia are si probleme acum sau poate ca este o simpla coincidenta - el a spus in mai multe intalniri publice in…

- In Monitorul Oficial a fost publicata decizia prin care general locotenent cu trei stele Petrica Lucian Foca a fost eliberat din functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim ministrului. Decizia a fost semnata de premierul Viorica Dancila. Reamintim ca general locotenent…

- Petrica-Lucian Foca a fost eliberat din functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata miercuri in Monitorul Oficial. El a fost numit in aceasta functie pe 15 septembrie 2017 de fostul premier…

- Petrica-Lucian Foca a fost eliberat din functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata miercuri in Monitorul Oficial, scrie agerpres.ro.Victor Ponta da VINA pe Liviu Dragnea pentru ca scoate mai…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a precizat marti ca s-a deplasat la birou cu masina condusa de soferul institutiei si ca nu vede de ce ar avea nevoie de angajatii Serviciului de Protectie si Paza (SPP), declaratia sa fiind facuta în contextul în care presa centrala a transmis ca premierul…

- „Vreau sa subliniez clar ca voi conduce un guvern politic, un guvern care este propus și susținut de majoritatea parlamentara. Aceasta țara trebuie condusa de catre cei aleși, nu de catre cei numiți. Prin urmare, guvernul va raspunde pentru oportunitatea deciziilor sale exclusiv in fața celor aleși,…

- La alegerile parlamentare din decembrie 2016, el a candidat pe listele de deputati ale PSD Iasi, pe loc neeligibil.Este considerat un apropiat al actualului lider al filialei judetene PSD Iasi, Maricel Popa, dupa ce timp de mai multi ani a fost sustinator al europarlamentarului Catalin…

- PSD a votat vineri lista cu ministri ai Guvernului Dancila si a modificat structura executivului fata de cea condusa anterior de Mihai Tudose. La finalul sedintei, premierul desemnat Viorica Dancila a anuntat care vor fi ministrii cabinetului sau. In total, 17 posturi din 28 de ministere au nume noi.

- Premierul desemnat, Viorica Dancila, a transmis, pe Facebook , in mesajul sau de Ziua Unirii Principatelor, ca 24 ianuarie 1859 e un "moment cheie al istoriei noastre" si ca "este de datoria noastra sa ne ridicam la inaltimea si curajul inaintasilor si sa actionam impreuna pentru marile proiecte nationale".

- Premierul desemnat, Viorica Dancila, spune ca persoanele care protesteaza ar trebui sa fie ascultate, pentru a afla ce le nemulțumește la legile Justiției. Intrebata despre dezincriminarea abuzului in serviciu, susținuta de mai mulți social-democrați, printre care și deputatul PSD Catalin Radulescu,…

- Intr-un interviu difuzat de RomaniaTV, premierul desemnat Viorica Dancila a criticat modul in care a acționat fostul premier, Mihai Tudose, reamintind ca toate deciziile legate de guvern, inclusiv remanierea, trebuie discutate mai intai in forurile de conducere...

- Bogdan-Cosmin Stefan a fost eliberat din functia de secretar de stat – sef al Corpului de control al prim-ministrului. Decizia a fost luata de premierul interimar Mihai Fifor, și a fost publicata joi in Monitorul Oficial. Bogdan Stan fusese pus in funcție de fostul șef al Executivului, Mihai Tudose.…

- Premierul interimar Mihai Fifor l-a reinstalat, joi, ca presedinte al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM) pe Gigi Dragomir, care fusese demis din functie de fostul prim-ministru Mihai Tudose la doar doua luni de la preluarea conducerii institutiei.

- Decizia premierului interimar a fost publicata joi in Monitorul Oficial, scrie News.ro. La finalul lunii decembrie 2017, presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, Gigi Dragomir, numit in aceasta functie in luna octombrie, a fost demis, printr-o decizie a premierului Mihai Tudose.…

- Rasturnare de situatie in dosarul primarului de Baia Mare, Catalin Cherecheș! Edilul sustine ca probele in dosarul in care este judecat pentru luare de mita nu sunt valabile. Chereches a depus la dosar si o expertiza care, sustine el, demonstreaza ca toate cele 36 de interceptari existente la dosarul…

- Premierul interimar Mhia Fifor l-a repus, joi, în functia de presedinte al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pe Gigi Dragomir, la mai putin de o luna de când acesta fusese schimbat de catre fostul premier Mihai Tudose, scrie

- Gigi Dragomir a fost numit in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM) printr-o decizie a premierului interimar Mihai Fifor, publicata joi in Monitorul Oficial. Din 3 ianuarie, atributiile presedintelui ANRM erau exercitate de…

- Gigi Dragomir a fost numit in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM) printr-o decizie a premierului interimar Mihai Fifor, publicata joi in Monitorul Oficial.

- In Monitorul Oficial a fost publicata decizia privind numirea lui Gigi Dragomir in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale. Decizia vine la cateva luni dupa ce fostul premier Mihai Tudose l a demis din functia in care tot el il numise cu doar…

- Premierul interimar a luat o decizie neasteptata, astazi. Mihai Fifor a decis sa-l repuna pe Gigi Dragomir in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM). Decizia a fost publicata si in Monitorul Oficial. Decizia lui Fifor vine ca…

- Fostul premier și președinte al PSD – l-am numit pe Adrian Nastase – analizeaza, pe blog, atat recentele disensiuni din principalul partid de guvernamant, cat și nominalizarea noului premier, Viorica Dancila. Nastase susține ca, pe fundalul tensiunilor Dragnea-Tudose, ”prietenii” PSD și-ar fi dorit…

- Premierul interimar Mihai Fifor l-a imputernicit, miercuri, pentru o perioada de sase luni, pe Catalin Ionita la conducerea Politiei Romane. Despre Catalin Ionita, care a fost pana acum director general al Directiei Generale Anticoruptie (DGA), Mihai Tudose spunea ca l-a informat ca refuza numirea dupa…

- Premierul interimar Mihai Fifor l-a demis, miercuri, pe seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, dupa ce Mihai Tudose a refuzat solicitarea ministrului de Interne in acest sens. Informatia a fost transmisa initial pe surse de televiziunile de stiri. UPDATE 15:08 - Guvernul confirma…

- Fotoliul de la Palatul Victoria este ocupat de Mihai Fifor. Decretele privind încetarea funcției de prim-ministru a lui Mihai Tudose și pentru desemnarea lui Mihai Fifor ca premier interimar au fost semnate de președintele Klaus Iohannis și publicate în Monitorul Oficial. Klaus…

- Cat primeste statul pentru resursele de hidrocarburi exploatate pe teritoriul Romaniei? EVZ a intrat in posesia documentului prin care s-a incercat, la finalul lunii decembrie 2017, reglementarea pretului de referinta de la care sunt calculate redeventele primite de stat pentru gazele naturale extrase…

- Europarlamentarul PSD, Viorica Dancila, a precizat, sambata, ca se delimiteaza de afirmatiile prim-ministrului Mihai Tudose in legatura cu autonomia Tinutul Secuiesc, motivand ca afirmațiile legate de spanzurare sau pedeapsa cu moartea pot avea consecinte in plan european.

- Decizia prim-ministrului Mihai Tudose privind numirea lui Gheorghe Popescu in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al premierului a fost publicata, joi, in Monitorul Oficial. Potrivit deciziei sefului Guvernului, Gheorghe Popescu "asigura exclusiv consilierea in…

- Decizia prim-ministrului Mihai Tudose privind numirea lui Gheorghe Popescu in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al premierului a fost publicata, joi, in Monitorul Oficial. Potrivit deciziei sefului Guvernului, Gheorghe Popescu "asigura exclusiv consilierea…

- Intre liderul PSD, Liviu Dragnea si premierul Mihai Tudose a avut loc, in ultima saptamana din 2017, un nou moment tensionat, au declarat pentru HotNews.ro mai multe surse din partid. Potrivit acestora, Dragnea s-ar fi deplasat la sfarsitul saptamanii trecute la guvern pentru a-i cere premierului Tudose…

- Premierul Tudose ia o decizie neașteptata in ultima zi lucratoare din 2017. Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, Gigi Dragomir, numit in aceasta functie in luna octombrie, a fost demis, printr-o decizie a lui Mihai Tudose, potrivit news.ro.Decizia privind eliberarea lui…