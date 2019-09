Viorica Dancila: Incurajez romanii din diaspora sa se intoarca acasa sau sa dezvolte afaceri in tara

Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila și membrii delegației guvernamentale s-au intalnit in 27 septembrie 2019 cu reprezentanții comunitații romanești din New York, carora le-au prezentat evoluțiile și potențialul de dezvoltare ale țarii noastre. Premierul a subliniat ca Romania este dinamica, ofertanta și…

- Presedintele PSD Viorica Dancila a declarat, duminica, la intalnirea cu PSD Diaspora, ca Guvernul incearca sa faca tot posibilul ca romanii sa se intoarca in tara si a subliniat ca multi dintre acestia au plecat din Romania din perioada 2005 2007 si atunci cand se inchideau scoli, spitale, se taiau…

- Aproape jumatate (47%) dintre romanii care traiesc in strainatate vor sa se intoarca acasa, potrivit celui mai recent studiu despre diaspora romaneasca, comandat de RePatriot, un proiect de repatriere prin antreprenoriat al Fundatiei Romanian Business...