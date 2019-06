VIORICA DĂNCILĂ începe trierea pesediștilor Viorica Dancila se pregatește de remaniere guvernamentala, dar decizia va fi luata abia luna viitoare in CEX. Atunci PSD iși va alege și un președinte, dupa condamnarea lui Liviu Dragnea. Marți, dupa ce a picat moțiunea de cenzura, Dancila a enunțat la Romania TV și criteriile prin care va face remanierile. ”La șase luni vom face o evaluare a masurilor din programul de guvernare, vom vedea ce mai avem de indeplinit și bineințeles o foaia de parcurs. Acum la șase luni se incheie primul semestru și vom face evaluare. Dupa Congres, vom face, in luna iulie, o evaluare pe primele șase luni ale… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

