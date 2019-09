"Am avut astazi, la New York, o intrevedere cu reprezentanții Bancii Mondiale, in cadrul careia a fost semnat Acordul destinat creșterii accesului cetațenilor romani la servicii de asistența medicala primara și promovarii serviciilor medicale preventive.

Programul vizeaza și creșterea accesului la serviciile medicale asigurate de medicii de familie și imbunatațirea eficienței cheltuielilor din sectorul sanitar.

Este un program ce va aduce beneficii reale pacienților, in condițiile in care va crește finanțarea pentru medicina de familie și pentru cea comunitara, inclusiv prin dotarea…