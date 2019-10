Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL Ludovic Orban se declara optimist cu privire la votul moțiunii de cenzura, spunand ca aceasta va trece cu siguranța, „in ciuda asaltului ticalos al derbedeilor din PSD”. „Chiar și in cea mai pesimista situație, moțiunea va trece cu cel puțin 241 de voturi”, a declarat Orban, la sfarșitul…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat ca, în contextul în care a fost respinsa citirea moțiunii în plenul reunit de miercuri și pe baza calculelor celor din ALDE, vor fi peste 240 de voturi pentru caderea Guvernului, relateaza Mediafax. „Da, e o dovada simpla, tangibila, concreta…

- "Romanii trebuie sa stie adevarul. Refuzul presedintelui de a numi interimari nu are nicio legatura cu prezenta noastra in fața Parlamentului. Nu mai avem asteptari de la domnul presedinte Iohannis sa renunte la jocurile politice. A demonstrat de nenumarate ori ca singura sa miza este una electorala.…

- Mihaela Ciochina, consilier al Administrației Prezidențiale, a afirmat, miercuri, despre conflictul dintre Guvern și Președinție sesizat de Viorica Dancila, ca este unul politic, iar un eventual conflict juridic de natura constituționala ar trebui sa fie intre Guvern și Parlament.„Consideram…

- Pe ordinea de zi figureaza situatia Guvernului, care a ramas fara trei ministri, iar miercuri ii expira interimatul si lui Daniel Breaz, la Ministerul Educatiei. PSD asteapta decizia Curtii Constitutionale care urmeaza sa se pronunte, tot miercuri, cu privire la sesizarea privind existenta unui conflict…

- FUMIGENE DE WEEKEND (102) FUMIGENE DE WEEKEND (102) Potrivit unei legende urbane, Teodorovici ar fi zis ca i se spune Orlando numai seara, in rest fiind apelat Eugen. De altfel, personalitatea sa duala s-a evidențiat recent, cand a declarat ca ar vrea sa candideze la conducerea organizației de femei…

- Guvernul va merge in Parlament pentru a primi un vot de incredere, iar cea mai buna arma este negocierea, a declarat, joi, la Pitesti, premierul Viorica Dancila, scrie Agerpres.Sefa Executivului a reafirmat ca PSD nu ia in calcul iesirea de la guvernare.Voi discuta despre acest lucru in Comitetul Executiv…

- Autor: Octavian ȘTIREANU Evenimentele majore ale acestor zile au fost doua. Primul a fost confirmarea faptului ca, organizand recentul referendum, Iohannis a batjocorit și Constituția și pe romani. Mediocritatea politica a acestui personaj habarnist nu mai este demult problema sa personala, ci a devenit…