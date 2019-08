Stiri pe aceeasi tema

- Consultantul politic Cozmin Gușa a facut o serie de declarații, susținand, printre altele, ca Victor Ponta „pare un om politic disperat și paracios”, care s-a „descalificat din punctul de vedere al unui lider care sa mai stea la masa negocierilor”. ” Credeam ca Victor Ponta nu mai poate sa ofera surprize…

- „Nu am discutat inca cu domnul Tariceanu. Voi discuta si cu domnul Tariceanu, voi discuta si cu domnul Ponta, avem nevoie de aliante, avem nevoie de discutii cu partenerul nostru de guvernare. Alaturi de noi vrem sa mai vina si alte partide, chiar daca nu sunt partide parlamentare, ma refer la PNTCD,…

- Viorica Dancila si-a asigurat sprijinul majoritatii filialelor PSD, cu exceptia Dolj, Olt si Bucuresti, controlate de rivalii Paul Stanescu, Olguta Vasilescu si Gabriela Firea. Dancila le-a cerut liderilor din teritoriu sa traga pentru partid la prezidentiale, altfel PSD va pierde guvernarea. In schimb,…

- Viorica Dancila e nevoita sa candideze la prezidentiale ca sa transmita un mesaj de forta in partid, deci refuza sa-l sustina pe Tariceanu. Liderul ALDE ameninta ca rupe coalitia daca nu e sprijinit de PSD, iar Gabriela Firea negociaza cu Ponta si Tariceanu, potrivit unor surse politice. Ce avantaje…

- Liderul PSD Viorica Dancila ar vrea ca Eugen Teodorovici sa fie candidatul PSD la alegerile prezidentiale din toamna, sustin surse politice pentru Adevarul. Teodorovici este omul de incredere al premierului. Dancila il sustine si pentru functia de comisar european. Sondajele PSD pentru alegerile prezidentiale…

- In PSD s-a declanșat un scandal uriaș inainte de Congres.Nervii au bubuit in PSD din mai multe motive: 1. Decizia lui Tariceanu și Dancila sa-l susțina pe Mugur Isarescu pentru un nou mandat la BNR2. Anunțul Vioricai Dancila ca nu se va mai discuta despre justiție in PSD și promisiunile…

- "Zilele trecute a fost adoptat un nou raport GRECO referitor la situația justiției din Romania, care se anunța a fi dezastruos pentru țara noastra. Deja nu mai vorbim doar de ingrijorarea exprimata de o instituție europeana. Vorbim de posibilitatea unor sancțiuni care vor costa foarte mult…

- ”Si eu vreau un guvern al opozitiei, dar... Problema este daca se poate. Pana una alta, avem PNL – USR – PMP care sunt departe de a avea in Parlament numarul de voturi necesar reusitei unei motiuni de cenzura. Si daca cele trei partide se inhaiteaza cu UDMR si PRO Romania plus ceva "scursura"…