Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila s-a intalnit, joi, cu membri ai conducerii Uniunii Camerelor de Comert si Industrie din Emiratele Arabe Unite, exprimand sprijinul Guvernului pentru consolidarea relatiilor intre mediul de afaceri din cele doua state. Potrivit unui comunicat al Executivului, transmis AGERPRES,…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut astazi o intalnire cu membri ai conducerii Uniunii Camerelor de Comerț și Industrie din Emiratele Arabe Unite. Discuțiile s-au concentrat asupra evoluțiilor inregistrate in domeniul cooperarii bilaterale economice și sectoriale, in contextul…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a transmis joi, in cadrul unei intrevederi cu Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, dorinta tarii noastre ca oamenii de afaceri din Emiratele Arabe Unite sa investeasca in Romania. Potrivit unui comunicat al Guvernului, remis AGERPRES, premierul Dancila a avut joi o intrevedere cu…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat ca se întâlneste, luni, cu presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, în debutul unei vizite pe care o efectueaza în Turcia, Emiratele Arabe Unite si Kuweit."Voi începe astazi o vizita în Republica Turcia si…

- Sefa Executivului isi incepe, luni, vizita pe care o efectueaza in Turcia, Emiratele Arabe Unite si Kuweit. Aceasta se va intalni cu presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. „Voi incepe astazi o vizita in Republica Turcia si in Golful Persic, in Emiratele Arabe Unite si in Kuweit, state cu potential…

- "Voi incepe astazi o vizita in Republica Turcia si in Golful Persic, in Emiratele Arabe Unite si in Kuweit, state cu potential de dezvoltare a relatiilor economice cu Romania", a precizat ea in sedinta de guvern. Scopul acestei vizite, a subliniat Dancila, este promovarea relatiilor economice.…

- ”Voi incepe astazi o vizita in Republica Turcia și-n Golful Persic, in Emiratele Unite Arabe și-n Kuweit, state cu potențial de dezvoltare a relațiilor economice cu Romania. Promovarea investițiilor și oportunitaților de afaceri reprezinta prioritatea Guvernului in acest moment. Ma vor insoți mai…

- "Voi incepe astazi o vizita in Republica Turcia si in Golful Persic, in Emiratele Arabe Unite si in Kuweit, state cu potential de dezvoltare a relatiilor economice cu Romania", a precizat ea in sedinta de guvern. Scopul acestei vizite, a subliniat Dancila, este promovarea relatiilor economice.…