- Comisarul european din partea Romaniei, Corina Cretu, a avertizat, marti, ca Romania risca pierderea unor fonduri europene importante din cauza unor "probleme restante" si,pe de alta parte, a recunoscut ca la Bruxelles se discuta despre conditionarea banilor europeni de respectarea statului de drept.…

- Comisarul european pentru Politica Regionala, Corina Crețu, susține ca la Bruxelles se discuta despre varianta ca statele care au derapaje democratice sa primeasca mai puține fonduri europene. Personal, Crețu nu este de acord cu aceasta propunere, pentru a nu transforma banii europeni ,,intr-un instrument…

- Exclusiv pentru Realitatea TV. Comisia Europeana ofera un raspuns transant dupa declaratiile incendiare facute aseara de Liviu Dragnea. Seful PSD a acuzat delegatia Comisiei Europene ca a transmis la Bruxelles informatii false.

- Comisarul european pentru Politici Regionale, Corina Crețu, a decarat intr-un interviu acordat ziarului Libertatea ca ar fi de dorit mai multa stabilitate in Romania, in condițiile in care s-au schimbat trei premieri intr-un an. Oficialul a subliniat ca vizita pe care o face la București saptamana aceasta…

- Potrivit agendei sedintei, disponibila pe site-ul Comisiei, membrii executivului Uniunii Europene urmeaza sa discute ”ultimele evolutii privind situatia din Romania„. Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, va sustina o alocutiune pe acest tema. Pe data de…

- Comisia Europeana discuta despre "ultimele evolutii privind situatia din Romania" in sedinta de miercuri a executivului UE, se arata intr-un document publicat pe site-ul institutiei. Potrivit agendei sedintei, disponibila pe site-ul Comisiei, membrii executivului Uniunii Europene urmeaza…

- Comisia Europeana urmeaza sa discute la reuniunea sa de miercuri de la Bruxelles despre „ultimele evolutii privind situatia din Romania”, conform ordinii de zi a sedintei disponibile pe site-ul executivului comunitar.

- Romania a reusit, cu ajutorul Politicii Agricole Comune (PAC), in cei 10 de la aderarea la Uniunea Europeana, sa dobandeasca pozitia de lider european in productia de miere si sa restructureze sectorul viti-vinicol, dar a ramas in continuare cu o slaba organizare a fermelor mici si a filierelor pe…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a avut, marti, la Bruxelles, intrevederi cu Jeppe Tranholm-Mikkelsen, secretarul general al Consiliului Uniunii Europene, cu Alexander Italianer, secretarul general al Comisiei Europene, si cu comisarul european pentru Dezvoltare Regionala,…

- Vești bune in privința procesului de pregatire a preluarii de catre Romania a Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene. Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a avut, ieri, la Bruxelles, intrevederi cu Jeppe Tranholm-Mikkelsen, secretarul general al Consiliului Uniunii…

- Estimarile principalilor jucatori din comertul electronic romanesc impreuna cu GPeC, anuntate miercuri, arata ca valoarea cumparaturilor online a ajuns la 2,8 miliarde de euro in 2017, cu peste 40% mai mult decat in 2016, cand s-au inregistrat 1,8-2 miliarde de euro. Astfel ca romanii…

- Conform celei mai recente prognoze elaborate de CNP, in 2018, PIB/locuitor va fi de 46.617 lei, informeaza Agerpres.Consumul final va inregistra anul viitor o crestere de 5,8%, consumul individual efectiv al gospodariilor urmand sa creasca cu 6,2%.Exporturile FOB vor totaliza…

- Europarlamentar Daniel Buda: Guvernul PSD-ALDE curenteaza populația cu cele mai mari majorari la prețul energiei electrice din UE Prețul la energia electrica a crescut cu peste 50% fața de aceeași perioada din 2016, ceea ce plaseaza Romania pe prima poziție a harții europene a prețurilor ridicate la…

- 'Poate nu avem intotdeauna aceleasi opinii, dar suntem acolo pentru a dialoga si usa noastra, mai ales a Guvernului Romaniei, este total deschisa pentru un dialog cu privire la orice tip de reforma care are loc in tara', a spus Negrescu, care a aratat ca, in cazul Poloniei, este vorba de 'o serie…

- In cadrul Comisiei pentru Agricultura și Pescuit a Comisiei Europene care a avut loc in perioada 11-12 decembrie la Bruxelles, cota de pescuit la calcan, pentru Romania din Marea Neagra a fost majorata de la 43 tone in anul 2017 la 57 tone pentru anul 2018. Creșterea cotelor a fost obținuta in urma…

- Comisarul european Corina Cretu a afirmat ca 800 de milioane de euro destinate infrastructurii de transport din alocarile perioadei 2007-2013 au fost total pierdute. Comisarul European pentru Politica Regionala, Corina Cretu, a declarat ca România a pierdut circa…

- O suma de 278 de miliarde de euro a intrat deja in economia reala a Europei prin intermediul fondurilor structurale si de investitii europene, se arata intr-un comunicat al Comisiei Europene (CE) publicat joi, care evidentiaza realizarile celor cinci fonduri ale UE de la inceputul perioadei de finantare,…

- Ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre, a anunțat marți, la Poiana Brașov, ca voucherele de vacanța se vor da in primul trimestru al anului viitor, pentru acestea fiind aprobata suma de 842 de milioane de lei in bugetul pe 2018. ”Voucherele de vacanța se vor da anul viitor. Sunt bugetate in proiectul…

- La un an de la castigarea alegerilor de catre alianta PSD-ALDE, liberalii au prezentat luni Cartea neagra a guvernarii, subliniind, printre altele, ca nu doar coruptia ucide, ci si proasta guvernare. "Este un an de guvernare PSD-ALDE, un an pierdut pentru Romania, pentru ca nu doar coruptia…

- România a absorbit fonduri europene în valoare de 1,55 miliarde de euro în acest an prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 (PNDR 2020), fata de 1,4 miliarde de euro, cât era programat, a declarat ministrul Agriculturii, Petre Daea, potrivit unui comunicat…

- Cresterea economica peste potential ascunde un deficit structural mai mare decat deficitul cash, in conditiile in care, atunci cand se inregistreaza crestere economica peste potential, este recomandat sa se realizeze economii, in sensul consolidarii fiscale, comenteaza viceguvernatorul BNR Liviu…

- In cadrul pachetului lunar de decizii de constatare a neindeplinirii obligatiilor anuntat pe 4 octombrie de Comisia Europeana cele referitoare la Romania includ: o scrisoare de punere in intarziere privind analizarea regulata a pietelor de telecomunicatii relevante, o scrisoare de punere in intarziere…

- Comisia Europeana a salutat decizia Canadei de a elimina obligativitatea vizelor pentru cetațenii români și bulgari începând cu data de 1 decembrie, aceasta decizie fiind rezultatul unor intense eforturi diplomatice și al negocierilor continue la nivel politic și tehnic între…

- Aproape 176 de milioane de euro din Fondul de Coeziune sunt investiți in infrastructura de gestionare și distribuție a apei in multe zone urbane din județul Vrancea, in estul Romaniei, se arata intr-un comunicat al Comisiei Europene. Acest proiect sprijinit de Europa, care include construirea…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a ajuns, marti, la sediul Ministerului Justitiei, unde, cel mai probabil, va avea o discutie cu ministrul Tudorel Toader. Subiectul: raportul MCV. Potrivit unor surse judiciare, Kovesi a fost invitata la sediul ministerului pentru a purta discutii referitoare…

- Ratele de vaccinare impotriva difteriei-tetanosului-tusei convulsive si poliomielitei, in cazul copiilor, a scazut in ultimii ani, fapt ce a dus la un procent ridicat de infectii cu rujeola in Romania, arata un raport al Comisiei Europene, privind starea de sanatate a tarii noastre in 2017.…

- „In prezent, ca si in anii 2006-2008, politicile puternic pro-ciclice au determinat accelerarea mult peste potential a cresterii economice. Dar deficitul de cont curent, care ajunsese in acea perioada la niveluri cu totul exceptionale (13,8% din PIB in anul 2007, respectiv 11,8% din PIB in anul…

- Comisarul pentru politica regionala, Corina Crețu, i-a primit la Bruxelles, pe ministrul Transporturilor, Felix Stroe si pe secretarul de stat, Maria Magdalena Grigore pentru a discuta despre proiectele de transport și propunerile de proiecte din cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

- Proiectele de autostrazi, cai ferate, linia de metrou Bucuresti-Ilfov si multe altele beneficiaza de o finantare europeana de peste 5 miliarde euro, dar implementarea lor este intarziata de procesele dintre investitori si CNAIR, CFR si Metrorex. Comisia Europeana spera ca acestea vor fi rezolvate si …

- Romania nu a luat masuri eficiente in urma recomandarii facute de Consiliul European in luna iunie, potrivit Comisiei Europene, care propune Consiliului sa adopte o versiune revizuita a recomandarii adresate tarii noastre pentru a corecta abaterea semnificativa de la traiectoria de ajustare in vederea…

- Romania nu a luat masuri eficiente in urma recomandarii facute de Consiliul European in luna iunie, potrivit Comisiei Europene, care propune Consiliului sa adopte o versiune revizuita a recomandarii adresate tarii noastre pentru a corecta abaterea semnificativa de la traiectoria de ajustare in vederea…

- Evolutia economica pozitiva din ultimii ani, bazata in principal pe consum, influenteaza in mod semnificativ modul in care romanii investesc in afaceri. Potrivit unei analize KeysFin privind situatia IMM-urilor, buticurile alimentare, magazinele de cartier si cele din centrele comerciale, alaturi de…

- Se estimeaza ca dintre cele 700.000 de decese anuale la nivel global, datorate strict rezistenței antimicrobiene, 25.000 au loc in Europa, cu un cost de 1,5 mld euro pe an. Rata mortalitații datorata RAM poate fi semnificativ ameliorata, insa necesita atenție și coerența decizionala„arata Senatorul…

- Astfel, desi PSD a promis o crestere economica de 5,5-, aceasta a ajuns la 7-. Desi au estimat o valoare a Produsului Intern Brut (PIB) de 815 miliarde de lei, aceasta a atins suma de 842 miliarde de lei. De asemenea, datoria guvernamentala, estimata a fi scazuta la 39- din PIB, a ajuns de fapt la 37,4-,…

- Progresele României de a îndeplini recomandarile din cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) în domeniul justiției sunt afectate de situatia politica, mentioneaza raportul Comisiei Europene, dat ieri publicitatii. În document sunt invocate, printre altele, scandalurile…

- “Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, considera ca raportul Comisiei Europene privind Mecanismul de cooperare și verificare in domeniul justiției și luptei impotriva corupției (MCV) reprezinta un serios semnal de alarma de care coaliția de guvernare trebuie sa țina cont. Daca…

- Președintele USR, Dan Barna, a declarat ca raportul privind MCV publicat miercuri arata ca, din punctul de vedere al Comisiei Europene, acest an a fost unul pierdut pentru Romania. "Daca ar fi sa privim în termeni de așteptam rezultatul analizelor medicale, iata ca primim…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, legat de raportul MCV pentru Romania, ca acesta reprezinta un semnl de alarma de care coalitia de guvernare trebuie sa tina cont, iar daca actiunile Guvernului si Parlamentului vor continua, tara va face pasi inapoi. "Presedintele Romaniei,…

- In ciuda realizarii unora dintre obiectivele propuse, Comisia Europeana (CE) nu poate inca sa concluzioneze ca obiectivele de referinta ale MCV (Mecanismul de Cooperare si Verificare) sunt, in acest moment, indeplinite satisfacator de Romania, se arata in ultimul raport privind progresele inregistrate…

- Concluzia raportului publicat miercuri de Comisia Europeana privind progresele inregistrate in justiție este ca Romania iși poate indeplini obiectivul ridicarii Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) in actualul mandat al Comisiei Europene, ceea ce inseamna pe parcursul anului 2018, a declarat…

- Potrivit celui mai nou raport, privind reforma judiciara si combaterea coruptiei, in contextul Mecanismului de Cooperare si de Verificare (MCV) instituit in 2007, cand Romania a aderat la Uniunea Europeana, tara noastra a "realizat progrese in privinta unora dintre aceste recomandari; este vorba,…

- Dezvoltarea durabila este principala parghie pentru a stimula creșterea economica sustenabila și implementarea de proiecte importante, a afirmat, marți, vicepremierul Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, la evenimentul "Pentru un viitor…

- Diminuarea contributiei obligatorii la fondurile de pensii administrate privat Pilon II de la 5,1% la 3,75% incepand cu 2018 va duce la scaderea semnificativa a veniturilor viitorilor pensionari, care pierd nu doar din sumele care nu vor fi virate in conturile lor, aproximativ 300 milioane euro…

- In cadrul Raportului macroeconomic de toamna Comisia Europeana previzioneaza pentru Romania o decelerare a ritmului anual de crestere economica de la 5,7% in 2017 la 4,4% in 2018, respectiv 4,1% in 2019, scenariu axat pe temperarea consumului privat si redinamizarea investitiilor productive, arata…

- Economia romaneasca, in creștere in anul 2017. Comisia Europeana (CE) și-a revizuit, in sus, estimarile referitoare la creșterea economiei și a deficitului Romaniei in 2017 și 2018, avertizand totodata, ca incertitudinile cu privire la politicile guvernamentale ar putea afecta creșterea economica. Conform…

- Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, i-ar fi cerut ministrului Justiției, Tudorel Toader, la intalnirea de marți, de la Bruxelles, sa aștepte avizul comisiei de la Veneția inainte ca modificarile legilor justiției sa fie aprobate, potrivit unor surse citate de Politico.eu.Potrivit…

- Comisia Europeana aloca fonduri de 16 miliarde de euro, suplimentate cu cinci miliarde de euro de la Banca Europeana de Investiții, pentru dezvoltarea de proiecte strategice în țarile membre ale UE. Banii sunt alocați în cadrul Fondului European pentru Investiții Strategice (European…

- "Asigurarea accesului la apa potabila de calitate este un exemplu concret al solidaritații europene, ce va aduce beneficii unui numar important de romani. Prin noile investiții din politica de coeziune, cetațenii din Romania și din intreaga Europa vor avea acces la apa curata, rezultatul fiind protecția…

- Romania a ajuns pe penultimul loc in Topul European al Inovarii, doar Ucraina avand un scor mai rau decat țara noastra, arata datele Comisiei Europene. Romania este un inovator modest. Performanța a scazut cu 14,1% fața de media Uniunii Europene din 2010 și pana acum. Astfel, daca in 2010 inovația era…