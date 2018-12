Stiri pe aceeasi tema

- Grupul parlamentar al Uniunii Salvati Romania a solicitat premierului Viorica Dancila o audienta in regim de urgenta pentru a discuta despre planul Guvernului de a modifica prin ordonanta de urgenta...

- Patru reprezentanți USR, intre care liderul Dan Barna, se afla la aceasta ora la Guvern unde discuta cu premierul Viorica Dancila și ministrul Justiției, Tudorel Toader, pe tema anunțatei ordonanțe de urgența pe Codurile penale. Intalnirea a fost inițiata de USR și are loc la scurt timp dupa ce opoziția…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca executivul nu poate modifica nici Codul penal si nici Codul de procedura penala prin ordonanta de urgenta, asa cum a anuntat, acum cateva zile, premierul Viorica Dancila, deoarece aceste legi se dezbat in parlament. Klaus Iohannis: Asta, pur si simplu, nu se…

- Cseke Attila, liderul senatorilor UDMR, este de parere ca emiterea unei OUG pentru modificarea codurilor penale ar fi o greșeala."Pe legislatia penala nu sustinem, daca depinde de noi, sigur, nu suntem la guvernare, dar nu sustinem adoptarea unor masuri, unor demersuri, prin Ordonante de…

- Augustin Zegrean, fostul presedinte al CCR, a declarat la Realitatea TV ca nu poate fi data o Ordonanta de urgenta in cazul unui proiect de lege pe codurile penale fiindca legea e in faza finala in Parlament, iar Guvernul vrea sa dea o Ordonanța de Urgența pe bucați de lege, ceea ce indica nerabdarea,…

- USR atrage atentia ca intentia PSD de a da o Ordonanta de urgenta privind modificarea Codurilor penale ascunde, de fapt, o amnistie si o gratiere mascate. „Astazi am asistat la un episod foarte trist in istoria Parlamentului – in timpul in care, in plenul Senatului, se dezbatea reexaminarea legii Codului…

- Ordonanta va fi data doar pe articolele declarate constitutionale, nu si pentru cele 31 de articole din Codul Penal si cele 64 de articole din Codul de Procedura Penala pe care CCR le-a declarat neconstitutionale. PSD a ales aceasta cale pentru a nu mai întârzia adoptarea Codului Penal…

- „Nu avem asa ceva pe ordinea de zi, nu am asa ceva pe masa guvernului (ordonanța de urgența de amnistie și grațiere - n.r.). In calitate de prim-ministru nu am un act normativ care sa prevada asa ceva. Nu am avut o discutie, deci nu pot sa va spun. Eu nu stiu daca se impune o discutie", a declarat Viorica…