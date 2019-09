Blocaj in Executiv. Viorica Dancila are, in prezent, mai multe portofolii de ministri fara titulari, dupa remanierea respinsa de presedintele Klaus Iohannis si demisia ministrilor ALDE din Executiv, dupa ruperea coalitiei de guvernare. Seful statului a respins remanierea propusa de premier. Este vorba de Dana Garbovan pentru Ministerul Justitiei, Șerban Valeca pentru Ministerul Educatiei și Mihai Fifor pentru Ministerul Afacerilor Interne, dar si postul de vicepremier pe probleme economice, in persoana lui Iulian Iancu, și pentru parteneriate strategice, unde a fost propusa Ana Birchall. Presedintele…