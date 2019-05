Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat sambata, la o intalnire cu oameni de afaceri si reprezentanti ai administratiei publice din judetul Satu Mare, ca i-a placut atitudinea ministrului Transporturilor, Razvan Cuc, care le-a transmis constructorilor care nu se incadreaza in termene sa mearga acasa.…

- "Mi-a placut foarte mult atitudinea domnului ministru Razvan Cuc, care a spus: 'domnule, nu te incadrezi in termene? Noi nu mai avem timp de asteptare. Du-te acasa si vine altul care are chef de munca si se poate incadra in termen'. Cred ca aceasta trebuie sa fie abordarea pe care trebuie sa o avem",…

- In cadrul vizitei de la obiectivul Centura municipiului Satu Mare, ministrul Razvan Cuc s-a aratat nemultumit de stadiul lucrarilor si a transmis antreprenorului ca nu va ezita sa rezilieze contractul in cazul in care lucrarile nu vor avansa vizibil. 'Nu veniti cu scuze, pentru ca sprijinul…

- Ian Pearson, CEO-ul Ford Romania, a explicat ca a avut discuții cu ministrul Transporturilor, Razvan Cuc și premierul Viorica Dancila, iar aceștia l-au inștiințat ca sunt intarzieri la construcția drumului expres Craiova-Pitești. Pearson a spus ca așteapta de la Guvern un plan cu grafice foarte clare…

- Durata de realizare a contractului pentru Lotul 3 al Autostrazii Centura Sud a Municipiului Bucuresti este de 42 luni, din care 12 pentru proiectare si 30 luni pentru executia lucrarilor, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) intr-un comunicat. CNAIR…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a transmis, miercuri, presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, propunerile de numire a ministrilor pentru portofoliile Dezvoltarii Regionale si Transporturilor, adica Daniel Suciu, respectiv Razvan Cuc.

- "Am stabilit si daca va refuza, ceea ce mi se pare cam exagerat, o sa ne intrunim din nou si o sa luam o decizie poate mai apasata", a declarat Dragnea la finalul sedintei Comitetului Executiv National al PSD.Potrivit acestuia, "nu exista niciun motiv serios pentru restructurare", acest…

- Liderii PSD s au reunit in aceasta seara in CEx pentru a stabili care vor fi propunerile pentru functiile de ministru al Transporturilor si ministru al Dezvoltarii. Potrivit Digi24.ro, Viorica Dancila a facut urmatoarele propuneri: Daniel Suciu la Dezvoltare si Razvan Cuc la Transporturi.Votul in CEx…